Son Dakika | Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden alındı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Uşak’ın Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Uşak’ın Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Tozan hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Açıklamada, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararıyla tutuklanan Tozan’ın, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İmamoğlu'ndan Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına sert tepkiİmamoğlu'ndan Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına sert tepki

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"UŞAK İLİ EŞME BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ TOZAN’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Siyaset
İmamoğlu'ndan Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına sert tepki
İmamoğlu'ndan Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına sert tepki
Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına Özel'den ilk tepki!
Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına Özel'den ilk tepki!