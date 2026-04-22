Son Dakika | Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Uşak’ın Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"UŞAK İLİ EŞME BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ TOZAN’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."