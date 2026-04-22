İmamoğlu'ndan Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına sert tepki

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, süreci eleştirerek “hukuk ve adaletin zedelendiğini” savundu ve ilk seçimde “toplumun rahat bir nefes alacağını” ifade etti.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken son operasyonlarda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Söz konusu tutuklamaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"İLK SANDIKTA DERİN BİR NEFES ALACAĞIZ"

İmamoğlu'nun açıklamasında, "Maalesef mahkeme şaşırtmadı ve beklenen oldu, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel tutuklandı. Hakkında sadece bir iki beyanla bir belediye başkanı tutuklanıyorsa, üstelik kendi beyanları ciddiye alınmıyorsa, bu ülkede artık haktan hukuktan bahsetmek mümkün değil. Bir avuç insanın istediği gibi hareket ettiği bir düzen var artık. Ama bu millet bunlara prim vermez, vermeyecek! İlk sandıkta derin bir nefes alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

