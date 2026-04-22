Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına Özel'den ilk tepki!

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, operasyonları “darbe” olarak nitelendirerek karara tepki gösterdi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken son operasyonlarda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Söz konusu tutuklamaların ardından CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"ONLARIN TEK DERDİ YAPIŞTIKLARI KOLTUKLARDIR"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonları 'darbe' olarak niteleyen Özel, "Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz! 19 Mart Darbecilerinin son hedefi Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımız oldu. Yüzde 56 oyla seçilmiş bir belediye başkanı, hiçbir somut delil olmadan, iki iftiracının temelsiz beyanlarıyla tutuklandı. Tek bir kanıt bulamadıkları için, belediye şemasından örgüt şeması çıkardılar. Belediye çalışanlarına örgüt üyesi, seçilmiş belediye başkanına, örgüt başkanı iftirası attılar. Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar haksızlık artık yeter. Bunu yapanlar, bu devleti de milleti de düşünmüyorlar. Her gün yeni bir operasyonla 86 milyonun refahından ve huzurundan çalıyorlar. Barış da hukuk da ekonomi de demokrasi de umurlarında bile değil. Onların tek derdi yapıştıkları koltuklarıdır! Kurulan bu düzen Ak Parti’nin kara düzenidir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

