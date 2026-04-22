Son Dakika | Kurtulmuş ile görüşen Özel'den sine-i Millet açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemi ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Özgür Özel, Kurtulmuş ile görüşmesinden önce 12 siyasi partinin genel başkanı ile toplantı gerçekleştirmişti.
Özel, görüşmenin ardından sorulara yanıt verdi. Özel, sine-i millet ilgili soruya şöyle yanıt verdi:
- "Partide görevimizin başındayız, Mecliste görevimizin başındayız, belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz.
- Ancak sine-i millete dönelim. Dönelim, bugün ara seçimden kaçanlar, davul zurnayla ara seçime koşarlar.
- Boşalttığınız 130 yere 130 AK Partiliyi seçerler. Sine-i millete döndükten sonra ara seçime girecek halimiz yok ya. Ondan sonra da anayasayı değiştirip memleketi felaketi yaşatırlar. Hassas bir hatta yürüyoruz. O yüzden milletin elimize tutuşturduğu bayrağı bırakmayız
- İstanbul'da 31 Mart 2019'da millet bayrağı elimize verdi. O günden beri bu partinin gerçek iktidar yürüyüşü devam ediyor.
- Eğer biz seçimler iptal edildiğinde o dönemde CHP'yi boykot etsin derken ben bunun en şiddetli karşı çıkan kişiydim ve o gün şunu söylemiştim: "Milletin verdiği bayrağı bırakırsak bir daha elimize vermez." dedim.
- Sayın Ekrem Başkan da o akşam kolları sıvamak suretiyle yürüyüşü başlattı. 45 gün sonra aldığımız oy 806 bin'di. Millet bayrağı bırakana haz etmez. Elinde bayrak varken saldırana da cezasız bırakmaz. Biz bayrağı taşıyanlarız. Milletin verdiği bayrağı bırakalım diye bize saldıran herkese, savcı da olsa, hakim de olsa, bakan da olsa, Cumhurbaşkanı da olsa, millet onun amel defterinin sol tarafına bunları teker teker yazıyor."
YSK ara seçimle sandığa gidilecek tarihi açıkladı: 6 yerde oy pusulası belli oldu
Özel, 13.30'da başlayan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmede özel gündemlerinde yer aldığını belirtti.
Özel, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının emrindeki personellerin milletvekillerine karşı uygulamalarına ilişkin de konuştuklarını aktardı.
Özel, şunları ifade etti:
"İki saati geçen iki saati bulan bir süredir biz bir görüşme yaptık. Siz fazlasıyla buradaydınız. Sayın Meclis Başkanımızı daha önce de ifade ettiğim gibi çok siyasi parti liderlerini özel bir gündemle ziyaret etmiştim.
12 genel başkanımızla hemfikir olduğumuz hususlar vardı. Bu konuda ayrıca Meclis Başkanımızla görüşmemiz gereken özel gündemler vardı.
Bunların hepsini ele aldığımız, benim genel olarak Türkiye'deki siyasi atmosferi, siyasi konjonktürü, partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardan tutun da bir bütün olarak meclisteki tüm milletvekillerine karşı özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları, emrindeki personelin tutumları noktasını da ele alan bir genel değerlendirmede bulunduk.
Bunun yanı sıra terörsüz ve demokratik Türkiye sürecine ilişkin malum Sayın Başkanın başkanlık ettiği Sayın Murat Emir'in de heyetimize başkanlık ettiği bir komisyon çalışması tamamlanmıştı. Bu komisyon çalışmasının 6'ncı ve 7'nci kısımlarıyla ilişkili olarak ki Meclis Başkanımız oy birliğiyle bunun tamamlanmış olmasını her vesileyle vurguluyor.....
ÖCALAN'A YANIT
PKK'nın lideri Öcalan'ın CHP'ye ilişkin açıklamaları hakkında da yöneltilen soruya Özel şöyle yanıt verdi:
"Kuvvetli ihtimal Türkiye'de iktidarın el değiştirdiği görülüyor. Ve söz verip de tutmayan açısından, yani devletle yapılan görüşmelerden sonra söz verdiği pozisyonu tutmayan ve yavaş davranan muhalefet derken, bugünün ikinci partisi AK Parti'yi kastediyor herhalde. Çünkü benim Abdullah Öcalan'la görüşen MİT görevlilerim yok, devlet görevlilerim yok. Arada bir hattım yok, bir bağım yok. Biz önceden kendisine bir taahhüdümüz olmadı ki, taahhüdümüzün gerisinde düşelim. Muhalefet geriye düşüyor derken AK Parti'nin muhalefete düştüğü gerçeğinden hareket ediyor olabilir diye düşünüyorum. Ayak süreyen muhalefet olduğunu söylüyorsa AK Parti'den bahsediyordur. İktidar partisi değilsek de iktidara namzet parti, şu anda Türkiye'nin birinci partisi olarak kendi gündemimize hakimiz ve yürüyeceğimiz yolda hiçbir zaman geride durmayız."