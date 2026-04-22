Son Dakika | Kurtulmuş ile görüşen Özel'den sine-i Millet açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemi ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Özgür Özel, Kurtulmuş ile görüşmesinden önce 12 siyasi partinin genel başkanı ile toplantı gerçekleştirmişti.

Özel, görüşmenin ardından sorulara yanıt verdi. Özel, sine-i millet ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

Özel, 13.30'da başlayan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmede özel gündemlerinde yer aldığını belirtti.

Özel, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının emrindeki personellerin milletvekillerine karşı uygulamalarına ilişkin de konuştuklarını aktardı.

Özel, şunları ifade etti:

"İki saati geçen iki saati bulan bir süredir biz bir görüşme yaptık. Siz fazlasıyla buradaydınız. Sayın Meclis Başkanımızı daha önce de ifade ettiğim gibi çok siyasi parti liderlerini özel bir gündemle ziyaret etmiştim.

12 genel başkanımızla hemfikir olduğumuz hususlar vardı. Bu konuda ayrıca Meclis Başkanımızla görüşmemiz gereken özel gündemler vardı.

Bunların hepsini ele aldığımız, benim genel olarak Türkiye'deki siyasi atmosferi, siyasi konjonktürü, partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardan tutun da bir bütün olarak meclisteki tüm milletvekillerine karşı özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları, emrindeki personelin tutumları noktasını da ele alan bir genel değerlendirmede bulunduk.

Bunun yanı sıra terörsüz ve demokratik Türkiye sürecine ilişkin malum Sayın Başkanın başkanlık ettiği Sayın Murat Emir'in de heyetimize başkanlık ettiği bir komisyon çalışması tamamlanmıştı. Bu komisyon çalışmasının 6'ncı ve 7'nci kısımlarıyla ilişkili olarak ki Meclis Başkanımız oy birliğiyle bunun tamamlanmış olmasını her vesileyle vurguluyor.....