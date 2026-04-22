Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmî ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Rutte ile Erdoğan arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı düzenlenen görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

NATO Genel Sekreteri Rutte - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

RUTTE, YAŞAR GÜLER'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Rutte, salı günü Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de ziyaret etmişti.

Ziyarete ilişkin Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmî bir ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi."