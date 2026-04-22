AB’den dikkat çeken çıkış! "Türkiye, NATO müttefiki ve aday ülke olarak kilit konumda"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye ilişkin ifadelerinin ardından Brüksel’den açıklama geldi. AB Komisyon Sözcülüğü, Türkiye’nin “bölgesel jeopolitik ağırlığa sahip önemli bir ortak” olduğunu vurgulayarak, aday ülke ve NATO müttefiki konumuna dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Başkan Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye yönelik "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz” ifadelerinin ardından konuya açıklık getirdi. AB Komisyon Sözcülüğü tarafından Anadolu Ajansı’na yapılan yazılı bilgilendirmede, Türkiye’nin bölgesel rolüne ve AB ile ilişkilerine geniş yer verildi.

Açıklamada, Türkiye’nin anılmasının Batı Balkanlar’daki jeopolitik dengeler, ülkenin büyüklüğü ve bölgesel hedefleriyle bağlantılı olduğu belirtilerek, bunun herhangi bir karşılaştırma amacı taşımadığı ifade edildi.

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAKLIK VURGUSU

Sözcülük, Türkiye’nin bölgesel ölçekte ekonomik ve siyasi açıdan “tartışmasız önemli bir ortak” olduğunu vurguladı. Açıklamada, bağlantısallık politikaları, Trans-Hazar Orta Koridor gibi stratejik girişimler ve göç yönetimi alanındaki iş birliğinin bu ortaklığın somut örnekleri olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin aynı zamanda NATO üyesi ve AB aday ülkesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun Ankara’yı Avrupa Birliği açısından “kilit bir muhatap” haline getirdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

