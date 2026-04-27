Son Dakika |Madenciye biber gazı Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a da gözaltı

Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, yeniden gözaltında. Çakır ve Aksu, Ankara'daki madencilerin direnişi destek verdiği sırada gözaltına alındı. Aksu, gözaltına alınırken de polis, Enerji Bakanlığı'na yürümek isteyen madencilere biber gazı sıktı.

Aksu, gözaltına alınmadan önce şunları söyledi:

"Biz bu sorunu bugün çözmek istiyoruz. Aciliyetlerimiz var. Yarını, öbür günü bekleyemeyiz. Dolayısıyla daha da bir açıklama yapmayacağız.

Daha da madenciler susacaklar geçenki gibi. Bir çözüm, bir çare oluşuncaya kadar. Şimdi tekrar yürümek için Enerji Bakanlığı'na, polis barikatlarına doğru gideceğiz.

Ankara halkına bugün burada , şiddete maruz kalan, bizi, bize şahitlik etmeye gelen, şiddete maruz kalan dostlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlardan ricamız saat 5'te Yıldızlar Holding'in önünde olsunlar.

Bizim adımıza Yıldızlar Holding'i protesto etsinler bugün. Şayet biz içeride olursak, gözaltına alınırsak yarın saat 5'te bütün Ankara'yı Yıldızlar Holding'in önüne davet ediyoruz.

Yıldızlar Holding'e bu ülkede emekçi halkı hakkı yemek, işçinin hakkına çökmek, memleketin maden sahalarını, memleketin ormanlarını, tarlalarını maden sahası diye gasp etmek, bakanlarla el birliği, iş birliği içerisinde rant, servet üretmek neymiş, ona göstersin Ankara halkımız yarın saat 5'te. Çok güçlü, çok kalabalık, 7'den 70'e herkesi saat 5'te yarın Yıldızlar Holding önüne bekliyoruz.

Sorun çözülsün istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Derdimiz bu manada bir sınıf kavgası. Kimseyle şahsi bir kavgamız yok. Kimseyle şahsi bir hesaplaşmamız yok. 90 milyonun, 85 milyonun ortak kavgasını temsil ediyoruz. Hepimiz aynı durumdayız. Emeklimiz aynı durumda, asgari ücretlimiz aynı durumda, çiftçimiz, üreticimiz aynı durumda, mühendisimiz, avukatımız işsiz ya da işçi avukat, işçi mühendis asgari ücret alıyorlar. Herkes aynı durumda. Dolayısıyla bu tabloyu değiştirmek için de mücadele ediyoruz. O yüzden şimdi bir kez daha yürüyoruz. Eğer bir suç varsa da Sayın Genel Başkan ve bana aittir. Ne suçsa bu? Halkı kin ve düşmanlığa teşvik olabilir. Halka alenen yanlış bilgiyi yaymak olabilir. 2911 ile ilgili herhangi bir madde olabilir. Burada işlenen ne suç varsa onları onurla üstleniyoruz. Saygılar sunuyoruz. Yürüyoruz."