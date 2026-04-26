O kaymakam AKP'li çıktı! Açıklaması Ankara'yı ayağa kaldırmıştı

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddiası tartışma yarattı. Tartışmaların ardından Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül’ün yaptığı açıklama sosyal medyada hayli yankı uyandırdı.

Ayaş kaymakamının sosyal medya paylaşımına inceleme başlatıldı: Ankara Valiliği duyurdu!

Kaymakamın söz konusu açıklaması insanların tepkisine neden oldu. Söz konusu paylaşımın sosyal medyada da tepki çekmesinin ardından Ankara Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

O KAYMAKAM AKP'Lİ ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMADA NE VARDI?

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül’ün yaptığı ve çok tepki toplamasının ardından apar topar sildiği açıklama şu şekildeydi:

“Aziz ve Muhterem Ayaşlı Hemşehrilerim Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan "Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır" haberiyle ilgili zorunlu açıklama Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla, kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, Şehrin Emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir. Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir. Hz Peygamerimizin mujdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tiynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdulillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah'ın rahmet ve selameti üzerinize olsun.”