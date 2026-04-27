İlkokulda MHP propagandası

İlkokulda MHP propagandası
Samsun'un Kavak ilçesindeki bir ilkokulda düzenlenen ağız ve diş sağlığı etkinliği, MHP'nin parti propagandasına dönüştü. Öğrencilere MHP İlçe Başkanı Ferit Candemir'in adının ve parti logosunun yer aldığı diş bakım setleri dağıtılırken; sınıflara MHP logolu yeleklerle girildi.

Samsun'un Kavak ilçesindeki 19 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen ağız ve diş sağlığı etkinliği tartışmalara yol açtı.

Etkinliğe Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yusuf Atıcı ile birlikte katılan MHP İlçe Başkanı Ferit Candemir, okuldaki Atatürk büstü önünde "bozkurt" işareti yaparken; sınıflara MHP logolu yeleklerle girildi.

İLKOKUL ÇOCUKLARINA MHP LOGOLU DİŞ BAKIM SETİ DAĞITILDI

OdaTV'nin haberine göre, diş sağlığının öneminin anlatıldığı etkinliğe katılan ilkokul öğrencilerine; MHP İlçe Başkanı'nın adının ve MHP logosunun yer aldığı diş bakım setleri de dağıtıldı.

MHP Kavak İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından, siyasi propagandaya dönüşen etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diş Hekimi Dr. Oya Özkoç Kademoğlu ile birlikte; İlçe Başkanımız Sn. Ferit Candemir, yönetimimiz ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanımız Sn. Yusuf Atıcı’nın katılımlarıyla minik yavrularımızla buluştuk.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdik. Sağlıklı nesiller için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

