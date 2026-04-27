İlkokulda MHP propagandası

Samsun'un Kavak ilçesindeki 19 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen ağız ve diş sağlığı etkinliği tartışmalara yol açtı.

Etkinliğe Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yusuf Atıcı ile birlikte katılan MHP İlçe Başkanı Ferit Candemir, okuldaki Atatürk büstü önünde "bozkurt" işareti yaparken; sınıflara MHP logolu yeleklerle girildi.

CHP'li Özçağdaş'tan Yusuf Tekin'e karne tepkisi: Atatürk’e yer yok AKP propagandasına var!

İLKOKUL ÇOCUKLARINA MHP LOGOLU DİŞ BAKIM SETİ DAĞITILDI

OdaTV'nin haberine göre, diş sağlığının öneminin anlatıldığı etkinliğe katılan ilkokul öğrencilerine; MHP İlçe Başkanı'nın adının ve MHP logosunun yer aldığı diş bakım setleri de dağıtıldı.

MHP Kavak İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından, siyasi propagandaya dönüşen etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: