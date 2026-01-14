CHP'li Özçağdaş'tan Yusuf Tekin'e karne tepkisi: Atatürk’e yer yok AKP propagandasına var!

CHP'li Suat Özçağdaş, ilkokullarda dağıtılacak karnelerden Atatürk ve Türk bayrağının kaldırılmasına tepki gösterdi. Özçağdaş, "Tekin, eğitimi ve kendisine verilmiş yetkileri AKP’nin siyasi propagandası için kullanmaktadır" dedi.

Milyonlarca öğrenci cuma günü karne alma almaya hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı dikkat çeken bir karara imza attı. Bu kapsamda ilkokul bir ve ikinci sınıf öğrencilerine dağıtılacak 'Öğrenci Gelişim Raporu'nda Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'na yer verilmedi.

Bakanlığın kararına CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'tan tepki geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine verilen yetkileri AKP propagandası yapmak için kullandığını vurgulayan Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, eğitimi; cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri ve kamusal bir hak olarak görmediği açıktır" dedi.

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine dağtılacak olan 'Öğrenci Gelişim Raporu'

"ATATÜRK'E YER YOK AMA AKP PROPAGANDASINA YER VAR!

"İktidar çocukların alacağı gelişim raporunda bile her eve AKP’nin icraatlerinin tanıtımını sokmaya çalışırken, Atatürk’ü silmeye cüret etmektedir" diyen Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

  • "Çocuklarımız Cuma Günü karne alıyor. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz ise gelişim raporu alacak. Öğrenci Gelişim Raporu’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İstiklal Marşı’na, Gençliğe Hitabe'ye yer yok ama AKP’nin siyasi propagandasına yer var!
  • Milli Eğitim Bakanlığı, cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e düşmanlık etmeyi kendine asli bir görev edinmiş durumdadır. İktidar çocukların alacağı gelişim raporunda bile her eve AKP’nin icraatlerinin tanıtımını sokmaya çalışırken, Atatürk’ü silmeye cüret etmektedir.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, eğitimi; cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri ve kamusal bir hak olarak görmediği açıktır. Tekin, eğitimi ve kendisine verilmiş yetkileri AKP’nin siyasi propagandası için kullanmaktadır.
  • Ne yaparsanız yapın nafile! Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cumhuriyet değerlerimizi çocuklarımızın ve yurttaşlarımızın kalbinden söküp atamayacaksınız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

