İlkokullarda 'Atatürksüz karne' dağıtılmaya başlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni müfredatla birlikte ilkokullar için uygulamaya koyduğu değerlendirme sistemi, eğitim çevrelerinde ve kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Yeni sistem ile gelen Atatürksüz karneler tepkilere yol açtı.

KARNE VE GELİŞİM RAPORU

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin yer aldığı klasik karnelerini almaya devam edecek. Buna karşın, eğitim hayatına yeni başlayan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine ise karne yerine "öğrenci gelişim raporu" adı altında farklı formatta bir belge verilecek.

ATATÜRK'E YER VERİLMEDİ

Tartışmaların ve tepkilerin odak noktasını, 1. ve 2. sınıflara dağıtılan bu yeni "öğrenci gelişim raporu"nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görseline veya adına yer verilmemesi oluşturuyor. Eğitimciler ve veliler, ilkokulun ilk iki sınıfı için hazırlanan belgede bu önemli simgenin dışarıda bırakılmasını eleştiriyor.