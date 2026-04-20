İç savaşın ortasında skandal karar! Hijyenik pedlere yasak getirildi

Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından süren iç savaş, sivil yaşamı giderek daha ağır koşullara sürüklüyor. Son olarak cunta yönetiminin hijyenik pedlere yönelik getirdiği kısıtlamalar, ülkede hem kadın hakları savunucularının hem de uluslararası çevrelerin tepkisini çekti.

Yerel kaynaklara göre askeri yönetim, hijyenik pedlerin bazı muhalif gruplar tarafından tıbbi ya da koruyucu amaçlarla kullanıldığını ileri sürerek ürünün taşınmasına ve dağıtımına ciddi sınırlamalar getirdi. Bu kapsamda özellikle stratejik geçiş noktalarında denetimlerin artırıldığı, bazı bölgelerde ped sevkiyatının tamamen durdurulduğu ifade edildi.

"BU KARAR KADINLARI HEDEF ALIYOR"

İddialar arasında, pedlerin savaş alanlarında “yaraları kapatma veya koruyucu malzeme olarak kullanıldığı” yönünde gerekçeler yer alsa da, sağlık uzmanları bu açıklamaların bilimsel bir karşılığının bulunmadığını belirtti. Aktivistler ise bu uygulamaların doğrudan kadınları hedef aldığını ve temel hijyen hakkını ihlal ettiğini savunuyor.

Sivil toplum temsilcileri, yasakların sahadaki etkilerinin hızla büyüdüğünü aktarıyor. Birçok kadın, hijyenik ürünlere erişim sağlayamadığı için geleneksel ve sağlıksız yöntemlere yönelmek zorunda kaldı. Bu durumun özellikle enfeksiyon hastalıkları ve üreme sağlığı sorunlarında artışa yol açtığı belirtildi.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Ekonomik tablo da giderek ağırlaşıyor. Ülkede ped fiyatlarının kısa sürede birkaç kat arttığı, bazı bölgelerde ürünün yalnızca karaborsada bulunabildiği bildirildi. Artan fiyatlar, günlük geliri düşük olan kadınlar için erişimi neredeyse imkânsız hale getirdi.

Myanmar’da yaşanan bu gelişmeler, çatışma ortamının yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda temel yaşam hakkı ve sağlık hizmetlerine erişim üzerinde de derin bir kriz yarattığını ortaya koydu.