İç savaşın ortasında skandal karar! Hijyenik pedlere yasak getirildi

Myanmar’da askeri yönetimin hijyenik pedleri hedef alan yeni uygulamaları, ülkede insani krizi daha görünür hale getirdi. “Askeri amaçlarla kullanıldığı” iddiasıyla getirilen kısıtlamalar, kadınları temel sağlık ürünlerinden mahrum bırakırken, fiyatların fırladığı ve karaborsanın yaygınlaştığı bildiriliyor.

Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından süren iç savaş, sivil yaşamı giderek daha ağır koşullara sürüklüyor. Son olarak cunta yönetiminin hijyenik pedlere yönelik getirdiği kısıtlamalar, ülkede hem kadın hakları savunucularının hem de uluslararası çevrelerin tepkisini çekti.

Su savaşları başladı: Türkiye'de "su stresi" yaşayan ülkeler arasındaSu savaşları başladı: Türkiye'de "su stresi" yaşayan ülkeler arasında

Yerel kaynaklara göre askeri yönetim, hijyenik pedlerin bazı muhalif gruplar tarafından tıbbi ya da koruyucu amaçlarla kullanıldığını ileri sürerek ürünün taşınmasına ve dağıtımına ciddi sınırlamalar getirdi. Bu kapsamda özellikle stratejik geçiş noktalarında denetimlerin artırıldığı, bazı bölgelerde ped sevkiyatının tamamen durdurulduğu ifade edildi.

"BU KARAR KADINLARI HEDEF ALIYOR"

İddialar arasında, pedlerin savaş alanlarında “yaraları kapatma veya koruyucu malzeme olarak kullanıldığı” yönünde gerekçeler yer alsa da, sağlık uzmanları bu açıklamaların bilimsel bir karşılığının bulunmadığını belirtti. Aktivistler ise bu uygulamaların doğrudan kadınları hedef aldığını ve temel hijyen hakkını ihlal ettiğini savunuyor.

Sivil toplum temsilcileri, yasakların sahadaki etkilerinin hızla büyüdüğünü aktarıyor. Birçok kadın, hijyenik ürünlere erişim sağlayamadığı için geleneksel ve sağlıksız yöntemlere yönelmek zorunda kaldı. Bu durumun özellikle enfeksiyon hastalıkları ve üreme sağlığı sorunlarında artışa yol açtığı belirtildi.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Ekonomik tablo da giderek ağırlaşıyor. Ülkede ped fiyatlarının kısa sürede birkaç kat arttığı, bazı bölgelerde ürünün yalnızca karaborsada bulunabildiği bildirildi. Artan fiyatlar, günlük geliri düşük olan kadınlar için erişimi neredeyse imkânsız hale getirdi.

Myanmar’da yaşanan bu gelişmeler, çatışma ortamının yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda temel yaşam hakkı ve sağlık hizmetlerine erişim üzerinde de derin bir kriz yarattığını ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için "tak çalıştır" ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Fransa’da siber kabus büyüyor: Resmi belgeler sistemi vuruldu
Fransa’da siber kabus büyüyor: Resmi belgeler sistemi vuruldu
Çinli robotlar aldı başını gidiyor: Bolt'un hızıyla yarışıyorlar
Çinli robotlar aldı başını gidiyor: Bolt'un hızıyla yarışıyorlar
Sanchez düğmeye basıyor: İsrail ile anlaşmanın iptali AB gündeminde
Sanchez düğmeye basıyor: İsrail ile anlaşmanın iptali AB gündeminde