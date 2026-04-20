Kavşakta kontrolden çıktı: Otobüs süpermarkete girince ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma:
Avusturya'nın Salzburg kentinde bir otobüsün süpermarkete dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Avusturya’nın Salzburg kentinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Itzling semtinde bulunan bir süpermarkete girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, otobüs kavşakta aniden yön değiştirerek doğrudan marketin cam cephesine çarptı ve içeri daldı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, Avusturya Kızılhaç ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından süpermarkette ve çevresinde büyük hasar meydana gelirken, olay yerinin geniş bir alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekipleri, hem enkaz kaldırma çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi hem de delil toplama süreci için bölgeyi trafiğe kapattı.

İlk değerlendirmelerde, kazanın teknik bir arıza ya da sürücünün sağlık durumu nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak yetkililer, kesin nedenin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşeceğini belirtti.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bağışıklığımız da kırışır!
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Dünya
