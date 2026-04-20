İran'dan uçuşlar yeniden başlıyor! İlk sefer İstanbul'a

İran'dan uçuşlar yeniden başlıyor! İlk sefer İstanbul'a
İran’da uzun süredir askıya alınan uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu’nun verdiği izinle birlikte Meşhed-İstanbul hattında ilk seferin yarın sabah gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İran’da aylar süren kesintinin ardından uluslararası hava trafiği yeniden canlanıyor. İranlı yetkililer, Meşhed Havalimanı üzerinden dış hat uçuşlarına yeniden izin verilmesiyle birlikte ilk seferin Türkiye’ye yapılacağını duyurdu.

Online bilet satış sistemlerinde yer alan bilgilere göre Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece İran’dan uzun bir aradan sonra ilk uluslararası uçuşun Türkiye hattında başlaması bekleniyor.

HAVALİMANLARI ZARAR GÖRDÜ

ABD ve İsrailin şubat ayı sonunda İran’a yönelik saldırılarının ardından ülkede bazı havalimanlarının hasar gördüğü ve bu nedenle tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulduğu biliniyordu. Alınan yeni kararla birlikte hava ulaşımında kademeli normalleşme sürecine geçildiği değerlendiriliyor.

Yetkililer, uçuşların yeniden başlamasının hem yolcu trafiği hem de bölgesel hava ulaşımı açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

