Son Dakika | Pakistan "bugün" demişti! İran müzakere iddiasını hızlı yalanladı

İran ile ABD arasındaki olası diplomatik temaslara ilişkin çelişkili açıklamalar gündeme geldi. Pakistanlı diplomatik kaynakların Anadolu Ajansı’na verdiği bilgiye göre, İran heyetinin bu akşam Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile yapılması planlanan ikinci tur müzakerelere katılması bekleniyordu.

Söz konusu iddia, bölgedeki son gerilimler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki hareketlilik sürerken diplomatik kanalların yeniden devreye girdiği yönünde yorumlanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, iddiaları kısa sürede yalanladı. Yapılan açıklamada, İran ile ABD arasında ikinci tur görüşmelere ilişkin “şu an için herhangi bir plan bulunmadığı” vurgulandı.

Taraflardan gelen birbirine zıt açıklamalar, müzakere sürecine dair belirsizliği artırırken, sürece ilişkin resmi doğrulamanın olmaması, bölgede dikkatle izlenen İran–ABD hattındaki gerilimin kısa vadede nasıl şekilleneceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.