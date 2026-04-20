Elon Musk ifadeye çağrıldı!

Fransa’da; algoritmalarını yabancı müdahalelere imkan verecek şekilde değiştirmek, insanlığa karşı işlenen suçlar ve çocuk istismarına yönelik içerikler bulundurmak gibi konulardan X şirketi hakkında açılan soruşturmada flaş bir gelişme meydana geldi.

ABD yargısı Elon Musk'ı suçlu buldu: Sebebi Twitter!

PARİS SAVCILIĞI MUSK’I İFADEYE ÇAĞIRDI!

Paris Savcılığı 2025 yılında başlatılan soruşturma kapsamında X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın bugün, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino'nun ise 24 Nisan günü için ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Savcılık, Musk’ın ifade vermek için gelmemesinin soruşturmanın işleyişini etkilemeyeceğini bildirdi.

2025’TE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI!

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025 yılında, hakkında farklı şikayetler bulunan X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı, şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında X’in Paris ofislerinde 2026 yılının şubat ayında arama yapılmıştı. Musk ise, söz konusu duruma tepki göstermişti. (AA)