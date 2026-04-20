F-35 krizinde şok sözler! “Türkiye o uçakları asla alamayacak”

ABD’nin Florida eyaleti Senatörü Rick Scott, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönüş ihtimaline ilişkin sert ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Scott, Ankara’nın programa yeniden kabul edilmeyeceğini savundu.

Scott, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunarak Türkiye’nin 2019’da S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkarıldığını hatırlattı.

"ERDOĞAN'A DA SÖYLEDİM..."

Senatör, paylaşımında Türkiye’ye yönelik ağır suçlamalara da yer vererek, “Türkiye’nin F-35, F-16 ve diğer Amerikan savunma sistemlerini satın alma ihtimali yok” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmeye de değinen Scott, “O dönemde de söylemiştim, bugün de aynı noktadayım: Türkiye F-35 programına geri dönemeyecek” dedi.

Scott’ın açıklamaları, Türkiye-ABD savunma ilişkilerine dair tartışmaların yeniden alevlenmesine neden olurken, konuya ilişkin resmi bir ABD yönetimi değerlendirmesi ise henüz yapılmadı.