Google, yapay zeka uygulaması Gemini'yi kullanıcıların fotoğraf kütüphanesiyle entegre eden yeni bir güncellemeyi hayata geçirdi. "Kişisel Zeka" adı verilen bu özellik, Gemini'nin kullanıcının tüm Google Fotoğraflar arşivini tarayarak yapay zeka görsel üretiminde gerçek kişilerin fotoğraflarını kullanacak. Güncelleme şimdilik ABD'de kullanıma açıldı.

GEMİNİ ARTIK TÜM FOTOĞRAFLARINIZA ERİŞEBİLİR

Özellik isteğe bağlı (opt-in) olarak sunuluyor, kullanıcılar ayarlardan istedikleri zaman bağlantıyı kesebiliyor. Ancak Forbes'tan siber güvenlik muhabiri Zak Doffman'ın uyardığı üzere, güncellemeyi etkinleştirmeden önce dikkatli düşünmek gerekiyor. Yüz binlerce fotoğraf içeren kişisel arşivinizi yapay zekaya açmak, en özel anların da bu sisteme dahil olması anlamına geliyor.

Google'ın açıklamasına göre özellik, kullanıcıların uzun açıklamalar yazıp manuel olarak referans fotoğrafı yüklemek zorunda kalmadan kişiselleştirilmiş görseller üretmesini sağlıyor. "Yakın çevreniz artık görsellerinizin yıldızı olabilir" ifadesini kullanan şirket, sistemin kullanıcının tercihlerini ve fotoğraflardaki kişileri otomatik olarak tanıyacağını belirtiyor.

Google yapay zekası gazeteciliği bitirmeye geldi! Türkiye'nin emeği, sermayesi ABD'ye böyle akıyor

GİZLİLİK GÜVENCESI VE SINIRLAR

Google, Gemini uygulamasının özel fotoğraf kütüphanesini model eğitiminde doğrudan kullanmadığını açıklıyor. Ancak şirket, işlevselliği geliştirmek amacıyla Gemini'deki belirli komutlar ve model yanıtları gibi sınırlı bilgilerin eğitimde kullanıldığını da kabul ediyor.

Özellik isteğe bağlı yapısını koruyor ve ayarlardan her zaman devre dışı bırakılabiliyor. Hangi fotoğrafların sistem tarafından seçildiğini görmek isteyenler "Kaynaklar" butonuna tıklayarak Gemini'nin hangi görseli kullandığını sorgulayabiliyor.

OLMAYAN BİR SORUNA ÇÖZÜM

Teknoloji medyasının değerlendirmeleri ikiye bölünmüş durumda. ZDNet ve TechRadar gibi yayınlar özelliği bağlam sağlama zahmetini ortadan kaldıran güçlü bir araç olarak nitelerken, Gizmodo daha eleştirel bir çerçeve çizdi ve görsel üretimi "biraz daha ürkütücü" hale getiren, kimsenin yaşamadığı bir soruna verilen çözüm olarak tanımladı.

Gmail ürün başkan yardımcısı Blake Barnes ise kullanıcılara yönelik açıklamasında "Yapay zeka alanında son dönemde çok şey oluyor, bazen bunaltıcı bile gelebilir" diyerek temkinli bir mesaj verdi.