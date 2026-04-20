Yakutistan'ın Mirney kentinde eksi 20 dereceye yakın soğukta bir bankta hareketsiz bulunan adam, beş saatten fazla süre klinik ölü olarak değerlendirildikten sonra yeniden hayata döndürüldü.

Doktorlar vakayı, aşırı soğuğun yaşamı nasıl koruyabileceğini gösteren nadir bir örnek olarak nitelendiriyor.

ÖNCE DONARAK ÖLDÜ, SONRA DİRİLTİLDİ

Hastanın kimliği ve yaşı kamuoyuyla paylaşılmadı. Kimliği açıklanmayan adam, alkol aldıktan sonra bir bankta bayıldı. Nefes almadığı fark edilen adam için çevredekiler acil servisi aradı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri nabız, tansiyon ve kalp atışı tespit edemedi; elektrokardiyogramda düz çizgi gözlemlendi. Adam, tam anlamıyla klinik olarak ölü kabul edildi.

Rusya'nın elmas başkenti olarak bilinen Mirney'deki hastane doktorları, adamı ölü ilan etmek yerine Arktik koşullara özgü geliştirilen bir ısınma protokolünü devreye soktu. Anestezi uzmanı Dr. Dmitry Bosikov gözetiminde yürütülen dört saatlik prosedürde hastanın vücut ısısı 24 dereceden 34 dereceye çıkarıldı.

DONARAK "ÖLEN" HASTAYI KADEME KADEME ÇÖZDÜLER

Hastane açıklaması yöntemin mantığını şöyle ortaya koydu: "Isınma yöntemi kademeli çözülmeye dayanıyor; ani ısınma en küçük kan damarlarına zarar vererek kalp krizi, beyin ödemi, böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabilir." Vücut ısısı 34 dereceye ulaştığında kalp masajı, mekanik ventilasyon ve dolaşımı uyarmaya yönelik ilaç tedavisini kapsayan ileri kardiyopulmoner resüsitasyon başlatıldı. Yirmi beş dakikalık resüsitasyonun ardından monitörde ventriküler fibrilasyon, yani zayıf bir yaşam belirtisi göründü.

Tüm süreç 5 saat 34 dakika sürdü; hastanenin ifadesiyle "hasta yaşama geri döndü."

BEŞ GÜNDE TABURCU OLDU

Başlangıçta ciddi organ hasarı endişesi taşıyan doktorlar, 24 saatlik uyarılmış koma sürecinin ardından hastanın bilincini geri kazandığını açıkladı. Böbreklerinormal çalışıyordu ve kritik herhangi bir organızarar görmemişti. Adam beş gün sonra yürüyerek hastaneden çıktı.

Doktorlar vakanın, ağır hipotermi hastalarının ölü görünmelerine karşın zaman zaman geri döndürülebildiğini kanıtladığını söylüyor. Aşırı soğuk vücudun oksijen ihtiyacını yavaşlatarak beyin ve hayati organları koruyabiliyor; fakat hastaları hayata döndürmek sadece kademeli ve kontrollü bir ısınma süreciyle mümkün.