Paşinyan’dan kritik çıkış: Karabağ defteri kapanıyor

Yayınlanma:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçim sürecine girilirken açıkladığı parti programında Azerbaycan ile ilişkilerde gelinen noktayı değerlendirdi. Kalıcı barış için yeni adımların gündemde olduğunu belirten Paşinyan, dikkat çeken mesajlar verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nin seçim programını tanıtırken, Azerbaycan ile yürütülen temasların geldiği aşamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Barış sürecinin kalıcı hale gelmesi için daha somut ve uygulanabilir adımların atılması gerektiğini dile getiren Paşinyan, bu doğrultuda belirli mekanizmaların oluşturulmaya başlandığını ve sürecin ilerletilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN YENİ ADIMLAR

Paşinyan, Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında bağlantı kurulmasını öngören Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) girişimine dikkat çekerek, söz konusu projenin hayata geçirilmesinin bölgesel istikrar açısından önemli bir eşik olacağını belirtti. Ayrıca, kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanıp yürürlüğe girmesinin süreci daha sağlam bir zemine taşıyacağını söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

İki ülke arasında yalnızca siyasi değil, toplumsal düzeyde de ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, iş dünyası, sivil toplum ve farklı toplumsal kesimler arasındaki temasların artırılmasının önemine işaret etti. Ticaret hacminin genişletilmesi, kültürel etkileşimin artırılması ve insani bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Geçmişe dair tartışmaların artık ilerlemenin önünde engel oluşturmaması gerektiğini söyleyen Paşinyan, “Sürekli geçmişi tartışarak bir yere varamayız. Karabağ meselesini kapatıyoruz. Kalıcı barış için geleceğe odaklanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

