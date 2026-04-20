Ankara’da NATO trafiği: Rutte Erdoğan ile görüşmeye geliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek olan Rutte’nin, ayrıca bir savunma sanayi tesisini ziyaret edeceği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya geliyor. NATO tarafından yapılan açıklamada, Rutte’nin temasları kapsamında Türkiye’nin üst düzey devlet yetkilileriyle kritik görüşmeler yapacağı belirtildi.

Ziyaret çerçevesinde Rutte’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de ayrı ayrı temaslarda bulunacağı açıklandı.

BASIN TOPLANTISI YAPILMAYACAK

Program kapsamında NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin savunma kapasitesini yerinde incelemek amacıyla bir savunma sanayi tesisini ziyaret edeceği de duyuruldu. Bu ziyaretin, NATO’nun savunma sanayi iş birliği ve üretim kapasitesi konularına verdiği önemin bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan ziyaret sırasında basın mensuplarına yönelik herhangi bir ortak basın toplantısı ya da kamuya açık etkinlik planlanmadığı ifade edildi.

Ankara’daki bu temaslar, Türkiye’nin temmuz ayında ev sahipliği yapacağı 2026 NATO Zirvesi öncesinde kritik bir diplomatik hazırlık olarak değerlendiriliyor. Zirvenin, ittifakın gelecek güvenlik politikaları açısından önemli başlıklara sahne olması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

