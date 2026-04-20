Dünya bu videoyu konuşuyor! İsrail askerinin Hz. İsa görüntüleri hakkında soruşturma başlatıldı

Lübnan’ın güney kesimlerinde çekildiği öne sürülen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, uluslararası kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı. Videoda, İsrail ordusuna mensup bir askerin Hz. İsa’yı temsil ettiği belirtilen bir heykel üzerinde balyozla tahribat yaptığı iddia edildi.

Dünyada ses getiren o karedeki Filistinli kadın ilk defa konuştu! "Bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz"

Görüntülerin doğruluğu ve çekim koşulları henüz bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmezken, sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda ülkede dini hassasiyetler üzerinden tepki topladı. Özellikle Hristiyan toplulukları temsil eden bazı gruplar, olayın araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

İsrail ordusu ise olayın gündeme gelmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak iddiaların incelendiğini duyurdu. Açıklamada, görüntülerin doğrulanması halinde disiplin ve hukuki süreçlerin işletileceği, askeri personelin davranışlarının uluslararası hukuk ve ordu kuralları çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Bölgedeki gelişmeler, uzun süredir devam eden İsrail-Lübnan hattındaki gerilimin gölgesinde yaşanırken, sosyal medyaya yansıyan bu tür görüntüler zaman zaman diplomatik tansiyonu da artırıyor. Uzmanlar, çatışma bölgelerinden gelen doğrulanmamış içeriklerin hızla yayılmasının bilgi kirliliğine yol açabileceğine dikkat çekti.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

Öte yandan olay, yalnızca Lübnan sınır hattıyla sınırlı kalmayarak uluslararası platformlarda da tartışma konusu oldu. İnsan hakları ve din özgürlüğü alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar, bölgede kutsal değerlere yönelik ihlal iddialarının bağımsız mekanizmalarla soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Gelişmelerin ardından gözler İsrail ordusunun yürüttüğü incelemenin sonuçlarına çevrilirken, olayın bölgedeki hassas dengeler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı da merak ediliyor.