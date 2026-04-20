Meloni’nin yeni planı ortalığı karıştırdı: Göçmenleri ikna eden avukata para verilecek

İtalya’da aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin gündeme getirdiği yeni güvenlik paketi, göç politikaları konusunda ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. The Guardian’ın aktardığı bilgilere göre yasa tasarısı, göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüş süreçlerine katkı sağlayan avukatlara devlet tarafından prim verilmesini öngörüyor.

Parlamentonun alt kanadında bu hafta görüşülmesi beklenen düzenleme, Meloni liderliğindeki koalisyon tarafından yaklaşık 246 bin avroluk bir bütçeyle destekleniyor. Tasarıya göre, bir avukatın müvekkilinin kendi isteğiyle ülkesine dönmesini sağlaması halinde ödeme yapılacak; ancak bu ödül yalnızca dönüş işlemi tamamlandıktan sonra verilecek. Ödeme miktarının net olarak yasada belirtilmediği, ancak İtalyan basınında yapılan hesaplamalarda yaklaşık 615 avroya karşılık gelebileceği ifade ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN SINIR DIŞI MADDESİ

Yasa paketinin bir diğer dikkat çeken maddesi ise sınır dışı edilme kararlarına karşı açılan davalarda devlet destekli adli yardım mekanizmasının sınırlandırılması. Bu değişiklik, göçmenlerin yargı yoluna erişimini daha da zorlaştırabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Düzenleme hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. İtalya Ulusal Barolar Konseyi, kendilerine önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek tasarının geri çekilmesi çağrısında bulundu. Ceza avukatlarını temsil eden UCPI ise uygulamanın anayasal ilkelere aykırı olabileceğini savunarak, avukatların devletin istediği bir sonucu elde etmek için maddi teşvikle yönlendirilemeyeceğini vurguladı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Yargıçlar Birliği ANM de önerilen sistemi sert bir dille eleştirdi. Yapılan açıklamada, göçmenlerin geri gönderilme süreçlerinin sonucuna bağlı mali teşviklerin yargısal bağımsızlığı zedeleme riski taşıdığı ve adil yargılamayı zayıflatabileceği uyarısı yapıldı.

Muhalefet cephesi de düzenlemeye tepki gösterdi. Più Europa lideri Riccardo Magi, söz konusu prim sistemini “hakların pazarlık konusu haline getirildiği bir düzen” olarak nitelendirerek, avukatların savunma görevini mali çıkar üzerinden şekillendirmesinin ciddi bir etik sorun yarattığını dile getirdi.