Son Dakika | İran'dan ABD'nin vurduğu gemi açıklaması

İran ABD'nin Umman Körfezi'nde vurduğu ticaret gemisinin ardından misilleme yapacağını duyurdu.

Umman Körfezi’nde ABD ile İran arasında yeni bir gerilim yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre ABD ordusu Çin’den İran’a gitmekte olan “Toska” adlı İran konteyner gemisine saldırı düzenledi. Saldırının gerekçesi olarak ABD'nin uyguladığı ablukanın delinmeye çalışıldığı iddiası gösterildi.

'ÇİN'DEN GELİYORDU'

İran’ın konuya ilişkin ilk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Birkaç saat önce, Amerikalı terörist askerler, Çin'den İran'a giden Toska adlı İranlı bir konteyner gemisine Umman Körfezi'nde saldırdı. Bu gemiye yönelik Amerikan saldırısının ardından, İran güçleri de insansız hava araçlarıyla bazı Amerikan askeri gemilerine saldırdı. Bir saat önce Trump, Amerikan teröristlerin bu gemiyi ele geçirdiğini iddia etti. İran, herhangi bir Amerikan eylemine misilleme yapacağını çoktan duyurdu”

HATEMÜL ENBİYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ateşkesi ihlal eden ve deniz korsanlığı yapan saldırgan Amerika, Umman Denizi sularında İran'a ait bir ticari gemiye ateş açtı ve söz konusu geminin güvertesine bir grup terörist deniz piyadesi indirerek geminin seyir sistemini devre dışı bıraktı. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin bu korsanlığa ve Amerikan ordusuna karşı yakında yanıt vereceğini ve misilleme yapacağını uyarıyoruz”

'HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILDI'

Açıklamada ayrıca, ABD'nin İran'a deniz ablukası uygulayacağını duyurmasıyla eş zamanlı olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı ve İran'ın izni olmadan bölgeden geçen herhangi bir gemi veya petrol tankerinin İran güçleri tarafından cezalandırılacağı belirtildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise 275 metre uzunluğundaki İran bayraklı “Touska” isimli kargo gemisinin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı aşmaya çalışırken ABD tarafından vurulduğunu duyurdu ve geminin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Bu gelişme, ABD ile İran arasındaki görüşme çabalarının askıya alındığının belirtilmesinin ardından geldi.