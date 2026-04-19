“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"

“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşma yapılacağına ilişkin açıklamalarının ardından İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran yönetiminin müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran ile süren müzakerelere ilişkin bir açıklamada bulunarak İran'ın ateşkesi ciddi şekilde ihlal ettiğini ancak buna rağmen anlaşma yapılacağını ileri sürmüştü. Trump’ın açıklamasının ardından İran basını, deniz ablukasının devam etmesi halinde İran'ın müzakerelere katılmayacağını yazdı.

ABLUKA SÜRERSE MÜZAKERELERE KATILMAYACAK!

Tasnim Haber Ajansı’nın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran, deniz ablukasının devam etmesi halinde müzakerelere katılmayacak.

Söz konusu haberde, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği fakat Hürmüz Boğazı’nda devam eden abluka nedeniyle İran’ın Pakistan’a müzakere heyeti göndermesi noktasında henüz bir karara varmadığı bildirildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, açıklamasında, "İran dün Hürmüz Boğazı’nda ateş açmaya karar verdi — Bu, ateşkes anlaşmamızın TAM BİR İHLALİ! Atışların birçoğu bir Fransız gemisini ve Birleşik Krallık’tan bir yük gemisini hedef aldı. Bu hiç hoş değildi, öyle değil mi?” ifadelerini kullanarak “Temsilcilerim İslamabad, Pakistan’a gidiyor — Yarın akşam orada olacaklar ve müzakereler yapacaklar” demişti.

Trump, sözlerinin devamında ise, “Oldukça adil ve makul bir ANLAŞMA teklif ediyoruz ve umarım kabul ederler; çünkü eğer etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran’daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yok edecek. ARTIK NAZİK DAVRANMA YOK! Hızlıca ve kolayca geri adım atacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacak” tehdidinde bulunmuştu. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

