Son Dakika | Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! Trump: İran bayraklı gemiyi vurduk

Son dakika haberi... ABD ile İran arasındaki görüşme çabalarının askıya alındığının belirtilmesinin ardından Donald Trump; Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan İran bayraklı bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı.

ABD ile İran arasında sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. ABD tarafının görüşme talebini; Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı gerekçe göstererek reddetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran bayraklı bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı.

275 metre uzunluğundaki İran bayraklı "TOUSKA" isimli kargo gemisinin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışırken ABD tarafından vurulduğunu duyuran Trump, geminin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti.

“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"

Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump şunlara yer verdi:

"Bugün, yaklaşık 275 metre uzunluğunda ve neredeyse bir uçak gemisi ağırlığında olan İran bayraklı TOUSKA adlı kargo gemisi, deniz ablukamızı geçmeye çalıştı ve bu onlar için hiç iyi sonuçlanmadı

. ABD Donanması’na ait güdümlü füze muhribi USS SPRUANCE, Umman Körfezi’nde TOUSKA’nın yolunu kesti ve durması için adil bir uyarıda bulundu.

İranlı mürettebatın dinlemeyi reddetmesi üzerine Donanma gemimiz, makine dairesinde bir delik açarak onları oldukları yerde durdurdu.

Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin (Marines) gözetimi altındadır. TOUSKA, geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde bulunmaktadır. Geminin kontrolü tamamen bizde ve içinde ne olduğunu inceliyoruz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
ABD'de silahlı saldırı: En az 8 çocuk hayatını kaybetti
ABD'de silahlı saldırı: En az 8 çocuk hayatını kaybetti
“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"
“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"