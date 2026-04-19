Son Dakika | Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! Trump: İran bayraklı gemiyi vurduk

ABD ile İran arasında sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. ABD tarafının görüşme talebini; Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı gerekçe göstererek reddetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran bayraklı bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı.

275 metre uzunluğundaki İran bayraklı "TOUSKA" isimli kargo gemisinin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışırken ABD tarafından vurulduğunu duyuran Trump, geminin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti.

Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump şunlara yer verdi:

"Bugün, yaklaşık 275 metre uzunluğunda ve neredeyse bir uçak gemisi ağırlığında olan İran bayraklı TOUSKA adlı kargo gemisi, deniz ablukamızı geçmeye çalıştı ve bu onlar için hiç iyi sonuçlanmadı

. ABD Donanması’na ait güdümlü füze muhribi USS SPRUANCE, Umman Körfezi’nde TOUSKA’nın yolunu kesti ve durması için adil bir uyarıda bulundu.

İranlı mürettebatın dinlemeyi reddetmesi üzerine Donanma gemimiz, makine dairesinde bir delik açarak onları oldukları yerde durdurdu.

Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin (Marines) gözetimi altındadır. TOUSKA, geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde bulunmaktadır. Geminin kontrolü tamamen bizde ve içinde ne olduğunu inceliyoruz!"