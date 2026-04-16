Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu

Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
ABD’li sosyal medya fenomeni Ashly Robinson, evlilik teklifi aldığı erkek arkadaşıyla birlikte tatil yaptığı Zanzibar’da kaldığı villada yaşamını yitirdi. Ailesi, genç kadının ölüm haberine geç ulaştıklarını ve olayın koşullarına ilişkin birçok sorunun hâlâ yanıt beklediğini açıkladı.

ABD’li sosyal medya fenomeni Ashly Robinson, Tanzanya’ya bağlı Zanzibar’da erkek arkadaşı Joe McCann ile çıktığı tatilde 9 Nisan’da hayatını kaybetti.

Henüz kısa süre önce doğum gününü kutlayan ve McCann’den evlilik teklifi aldığı belirtilen Robinson’un ani ölümü, hem ailesini hem de sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

Ailenin yaptığı açıklamaya göre Robinson, kaldıkları villada baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen saatler sonra yaşamını yitirdi. Aile, “Her şey bir anda oldu. Yanıtlanmamış sorular ve cenazesinin evden uzakta olması acımızı daha da artırıyor” ifadelerini kullandı.

ERKEK ARKADAŞI YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

İngiliz basınına konuşan aile üyeleri, olaydan yaklaşık 11 saat sonra haberdar edildiklerini, erkek arkadaş Joe McCann’in ilk bilgilendirmesinde durumun ciddiyetini net şekilde aktarmadığını iddia etti. Aile, Robinson’un durumunun “iyi olduğu” yönünde yanlış bir izlenim verildiğini öne sürdü.

Genç kadının hayatını kaybettiği haberinin ise daha sonra çiftin kaldığı otel yönetimi tarafından iletildiği aktarıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Zanzibar polisinin ilk değerlendirmesinde Robinson’un intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ayrıca çift arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle otel yönetiminin ikiliyi ayrı odalara yerleştirdiği iddia edildi. Ancak bu bilgi otel tarafından doğrulanmadı.

Yetkililer, Joe McCann’in pasaportuna el konulduğunu doğrularken, şu aşamada şüpheli olarak değerlendirilmediğini ve hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölümün kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
İsrail Lübnan'da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!
İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!
Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak
Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak