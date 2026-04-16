Araştırma ortaya koydu: Çocuklar sosyal medyada uygunsuz içerik sarmalına giriyor

İngiltere merkezli bir araştırma, ABD’li teknoloji şirketi X’in sosyal medya platformunda çocuk kullanıcıların ciddi güvenlik açıklarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, platformun algoritması 13 yaşındaki kullanıcıları dahi cinsel içerikli paylaşımlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Center for Countering Digital Hate (CCDH UK) tarafından yürütülen çalışmada, platformun izin verdiği en düşük yaş sınırı olan 13 yaş baz alınarak biri kız biri erkek iki sahte çocuk profili oluşturuldu. Şubat ve mart aylarında yapılan incelemelerde, bu hesapların kısa sürede hassas ve açık cinsel içeriklerle karşılaştığı, hatta bu içeriklerin platformun “Sana özel” akışında belirgin şekilde öne çıktığı belirlendi.

ARAMALAR ALGORİTMAYI TETİKLİYOR

Araştırmaya göre, çocuk profillerin yalnızca kısa süreli bir merak sonucu yaptığı aramalar bile algoritmayı tetiklemeye yetiyor. Bu etkileşimin ardından kullanıcı ana sayfasının yaklaşık üçte birinin cinsel içerikli paylaşımlardan oluştuğu tespit edildi. Üstelik bu içeriklere maruz kalmak için sürekli arama yapılmasına da gerek kalmıyor; algoritma bir kez tetiklendiğinde benzer içerikler düzenli olarak önerilmeye devam ediyor.

ÇOCUKLAR YETİŞKİNLERİN HEDEFİNDE OLABİLİR

Çalışmada ayrıca, platformun mesajlaşma güvenliğinin de yetersiz olduğu vurgulandı. Normalde yalnızca takip edilen kişilerden mesaj alma özelliği bulunan 18 yaş altı hesapların bu ayarlarının kolayca devre dışı bırakılabildiği, böylece yetişkin kullanıcıların çocuklara doğrudan mesaj, fotoğraf ve video gönderebildiği belirtildi. Araştırmacılar, bazı içeriklerin çocuk istismarı niteliği taşıdığına da dikkat çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALIYOR

CCDH UK Araştırma Direktörü Callum Hood, bulguların münferit olmadığını vurgulayarak platformun güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade etti. Hood’a göre, kısa süreli bir merak bile çocukları hem açık cinsel içeriklere hem de istismar riski taşıyan kullanıcılarla temasa açık hale getiriyor.

Araştırma, çocukların sosyal medya platformlarında korunmasına yönelik mevcut önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi. (AA)