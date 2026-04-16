Z kuşağı büyük çoğunlukla bu üç mesleği tercih ediyor:

Yayınlanma:
Yapay zekâ bilgisi, bilişim sektöründe iş bulma şansını artırırken, evden çalışma da standart hale geliyor. Z kuşağı giderek daha çok istikrar, iş-yaşam dengesi ve sosyal değer sunan meslekleri tercih ediyor. Anlam, güvenlik ve esneklik arayan Z kuşağı, geleceğin meslekleri olarak 70.000 euroya varan maaşlarla bu 3 mesleği seçiyor.

Günümüz modern çağında, iş piyasası her zamankinden daha hızlı değişiyor. Dijital teknoloji o kadar çok mesleği şekillendiriyor ki, gençler giderek daha uzun vadeli düşünüyor ve sadece internette hızlı popülerlik değil, uzun vadeli perspektifler, gelişim fırsatları ve iş ile boş zaman arasında denge sunan işler arıyorlar.

Z kuşağı giderek daha çok güvenlik, esneklik ve net bir amacı olan bir iş arıyor; bu nedenle maaş artık tek kriter değil. Çalışma koşulları, ilerleme imkanı ve iş ile özel hayat arasındaki denge de aynı derecede önemli. İşte tam da bu nedenle, 1997 ile 2012 yılları arasında doğan kişileri kapsayan Z kuşağı üyeleri arasında en çekici üç meslek öne çıkıyor

Z kuşağı genellikle motivasyonsuz ve sosyal medyaya çok fazla odaklanmış olarak klişeleştirilse de, gerçek farklıdır. Birçok genç, kariyer seçerken farklı değerlere göre hareket eder : İyi ücretler, fiyatlar ve esnek çalışma koşullarının yanı sıra, istikrar ve özel hayat ile profesyonel hayatı dengeleme imkanı da önemli faktörlerdir.

İŞ HAYATINDA ANLAM BULMAK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

Z kuşağının yarısından fazlası, işte anlam bulmanın istihdamda kilit bir faktör olduğuna inanıyor. Bu durum finansal kararları da etkiliyor ve meslekte uzun süre kalmayı planlayanlar çalışma koşullarını ve ilerleme fırsatlarını dikkatlice seçiyor. Maaşın yanı sıra, güvenlik ve esneklik de aynı derecede önemli.

İşin anlamı, istihdamda kilit bir faktördür.

İşverenlerin sadece yüksek maaş teklif etmesi artık yeterli değil. Evden çalışma seçenekleri, esnek çalışma saatleri ve sosyal değeri olan işler sıklıkla aranıyor.

  • En çok aranan mesleklerden biri olan yazılım geliştiriciliği, dijital çağda neredeyse vazgeçilmez hale geldi. Hemen hemen tüm sektörlerde uzmanlara talep var ve uzaktan çalışma ile esnek çalışma saatleri artık norm haline geldi.

İlginç olan şu ki, yapay zekâ bilgisi bu mesleği tehlikeye atmak yerine , istihdam şansını daha da artırıyor . Ortalama yıllık brüt maaş yaklaşık 69.700 euro civarında olup bu da bu mesleği gençler için en cazip mesleklerden biri haline getiriyor.

PSİKOLOJİ VE KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI

  • Kullanıcı deneyimi tasarımı (UX tasarımı), teknoloji ve yaratıcılığı birleştirdiği için gençler arasında da oldukça popülerdir. UX tasarımcıları, kullanıcı deneyimini olabildiğince basit ve keyifli hale getirmek için ara yüzler, uygulamalar ve web sayfaları oluştururlar . Burada esnek çalışma koşulları da yaygındır ve ortalama yıllık maaş yaklaşık 53.000 euro civarındadır.

Z KUŞAĞI GİDEREK BİLGİ, İSTİKRAR VE UZUN VADELİ PERSPEKTİFLER SUNAN MESLEKLERE YÖNELİYOR

  • Gençlerin giderek daha çok ilgisini çeken üçüncü meslek ise psikolojidir . Bu tercihin ardındaki motivasyon genellikle başkalarına yardım etme arzusu ve daha derin bir sosyal anlam taşıyan bir iş yapma isteğidir. Ayrıca, çevrimiçi danışmanlık ve dijital çalışma olanakları da giderek artmaktadır. Psikologların ortalama brüt maaşı yıllık yaklaşık 52.900 euro iken, psikoterapistler 59.600 euroya kadar kazanabilmektedir.

Genel olarak, Z kuşağı sadece sosyal ağlarda "kolay" veya popüler işleri seçmekle kalmıyor, giderek daha çok bilgi, istikrar ve uzun vadeli gelecek sunan mesleklere yöneliyor. Bu eğilim, uzun vadeli meslekler ve iş ile özel hayat arasında daha iyi bir denge sunan mesleklere doğru net bir kaymayı gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekonomi
