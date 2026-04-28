Epstein çiftliğinde erkekler de toplu istismara uğramış! FBI'ın dosyasından çıktı

ABD’de cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlusu Jeffrey Epstein’a yönelik suçlamalar, ölümünden yıllar sonra bile genişlemeye devam ediyor. Son olarak New Mexico’daki Zorro Çiftliği hakkında ortaya atılan iddialar, skandalın boyutunun daha önce bilinenlerin çok ötesine geçebileceğini gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury’nin “60 Minutes Australia” programına yaptığı açıklamalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Stansbury, kendisine ulaşan bir tanığın ifadesine dayanarak, bir erkeğin Epstein ile tanıştıktan sonra çiftliğe götürüldüğünü ve burada uyuşturulduğunu anlattı. Tanığın ifadesine göre, bilinci yerinde değilken çevresinde yaşananları algılayabilmiş ve birden fazla genç erkeğin toplu şekilde cinsel saldırıya uğradığına tanıklık etmişti.

İDDİALARLA ÖRTÜŞÜYOR

Stansbury, bu anlatımın tekil bir olay olmadığını ve daha önce ortaya çıkan insan kaçakçılığı ve istismar ağlarıyla örtüştüğünü vurguladı. “Bu ifade, daha önceki kalıplarla örtüşüyor. Bu yüzden bizim için ciddi bir alarm niteliğinde” diyen Stansbury, Zorro Çiftliği’nde yaşananların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Epstein’ın uzun yıllar boyunca birlikte hareket ettiği Ghislaine Maxwell de bu iddiaların merkezinde yer aldı. Stansbury, ikiliyi “seri istismarcılar” olarak tanımlayarak, bu suçların sistematik bir yapı içinde işlendiğini dile getirdi.

BİLİNMEYEN TIBBİ İŞLEMLER UYGULANDI

Skandalın en çarpıcı tanıklarından biri olan Chauntae Davies ise çiftlikte yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı. Davies, Zorro Çiftliği’nde geçirdiği süreyi “bir tuzağa düşmüş fare gibi” sözleriyle tarif etti. Saatlerce odasında beklediğini, kapının çalmasını ve “Jeffrey hazır” denmesini beklediğini ifade eden Davies, bunun zorla cinsel ilişkiye zorlanmak anlamına geldiğini açıkça dile getirdi.

Davies’in anlatımları yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Bazı genç kadınların bilinçsiz şekilde uyandıktan sonra üzerlerinde tıbbi işlemler yapıldığını fark ettiklerini, başlarında doktorların bulunduğunu gördüklerini iddia etti. Bu işlemlerin ne olduğu ise hâlâ bilinmiyor.

"MÜKEMMEL GEN" İÇİN BEBEKLER ANNELERİNDEN ALINDI

En sarsıcı iddialardan biri ise yeni doğan bebeklere ilişkin oldu. Davies, bir bebeğin doğumunun ardından Ghislaine Maxwell tarafından alındığını öne sürdü. Çiftlikte zaman zaman “mükemmel gen havuzu” oluşturma fikrinin konuşulduğunu duyduğunu belirten Davies, bu iddiaların Epstein’ın daha önce ortaya atılan “üstün nesil” planlarıyla örtüştüğünü söyledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Dosyada yer alan bir diğer iddia ise şüpheli ölümlerle ilgili. 2019 yılında anonim olarak yapılan başvurularda, Epstein ve Maxwell’in “şiddet içerikli cinsel fetişler” sırasında bazı kadınların ölümüne neden olduğu ve cesetlerin çiftlik arazisine gömülmüş olabileceği ileri sürülmüştü. Bu iddialar, FBI’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan belgelerin bir kısmının kamuoyuna yansımasıyla yeniden gündeme geldi.

ÇİFTLİK HİÇBİR ZAMAN ARANMADI

Tüm bu ağır suçlamalara rağmen Zorro Çiftliği’nin bugüne kadar kapsamlı bir şekilde aranmadığı ortaya çıktı. 2019 yılında federal yetkililerin, yeterli “olası neden” bulunmadığı gerekçesiyle New Mexico’daki yerel makamların arama yapmasını durdurduğu bildirildi. Bu durum, olayın üzerinin örtüldüğü yönündeki şüpheleri daha da artırdı.

Davies, yaşananların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasının zor olabileceğini belirterek, “Bunu örtbas edenler çok büyük çaba sarf etti. Her şeyin tamamen ortaya çıkacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

SİYASETÇİLERDEN ÇAĞRI

Ancak ABD’de bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları bu görüşe katılmıyor. Melanie Stansbury başta olmak üzere birçok isim, dosyanın yeniden açılması ve tüm iddiaların detaylı şekilde soruşturulması için çağrı yaptı. Stansbury, “Artık bu dosyaların mahkeme süreçlerine dönüşmesi gerekiyor” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Zorro Çiftliği’ne ilişkin iddiaların doğruluğu henüz resmi olarak kanıtlanmış değil. Ancak ortaya çıkan tanıklıklar ve belgeler, Epstein skandalının hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamadığını ve yeni gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor.