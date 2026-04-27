Trump ‘tecavüzcü veya pedofil’ olmadığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenleyen zanlının kendisi hakkında yazdığı “tecavüzcü, pedofili” ifadelerine tepki göstererek, “Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisine ve yönetimine yönelik saldırı girişiminde bulunan şüpheli Cole Tomas Allen’ın iddialarını değerlendirdi.

TRUMP: “HASTA BİR İNSANIN SAÇMALIKLARI”

Röportaj sırasında sunucunun, Allen tarafından kaleme alınan ve içinde “tecavüzcü, pedofili” gibi suçlamaların bulunduğu notları okuması üzerine Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim.”

Trump, zanlının kendisi hakkında söylediklerini “hasta bir insanın saçmalıkları” olarak nitelendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için “utanması gerektiğini” belirtti.

İngiltere'nin pedofil prensi flaşlar patlayınca şaşkına döndü: Saklanamadı!İngiltere'nin pedofil prensi flaşlar patlayınca şaşkına döndü: Saklanamadı!

“SİZ KORKUNÇ İNSANLARSINIZ”

Röportajın devamında Trump, sunucuya şöyle seslendi:

“O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız.”

Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle “uzaktan yakından ilgisi olmadığını” öne sürerek, “Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır.” dedi.

Silahlar susar susmaz kriz yine patlak verdi: Melania Trump’tan pedofil Epstein açıklamasıSilahlar susar susmaz kriz yine patlak verdi: Melania Trump’tan pedofil Epstein açıklaması

ZANLININ NOTLARI

Program sunucusu, röportaj sırasında zanlı Allen’in notlarında yer alan şu ifadeyi okumuştu:

“Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim.”

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Dünya
Taraftarları öncekine inanmıyormuş: “Trump’a saldırılar sahte” dediler
Taraftarları öncekine inanmıyormuş: “Trump’a saldırılar sahte” dediler
İran ABD’den resmen talep etti: Üç aşamalı plan ortaya çıktı
İran ABD’den resmen talep etti: Üç aşamalı plan ortaya çıktı