Trump ‘tecavüzcü veya pedofil’ olmadığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisine ve yönetimine yönelik saldırı girişiminde bulunan şüpheli Cole Tomas Allen’ın iddialarını değerlendirdi.

TRUMP: “HASTA BİR İNSANIN SAÇMALIKLARI”

Röportaj sırasında sunucunun, Allen tarafından kaleme alınan ve içinde “tecavüzcü, pedofili” gibi suçlamaların bulunduğu notları okuması üzerine Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim.”

Trump, zanlının kendisi hakkında söylediklerini “hasta bir insanın saçmalıkları” olarak nitelendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için “utanması gerektiğini” belirtti.

“SİZ KORKUNÇ İNSANLARSINIZ”

Röportajın devamında Trump, sunucuya şöyle seslendi:

“O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız.”

Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle “uzaktan yakından ilgisi olmadığını” öne sürerek, “Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır.” dedi.

ZANLININ NOTLARI

Program sunucusu, röportaj sırasında zanlı Allen’in notlarında yer alan şu ifadeyi okumuştu:

“Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim.”

(AA)