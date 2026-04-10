Silahlar susar susmaz kriz yine patlak verdi: Melania Trump’tan pedofil Epstein açıklaması

First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği sürpriz basın toplantısında, merhum milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine dair ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Uzun süredir sosyal medyada dolaşan iddiaları hedef alan Trump, Epstein'ın kurbanlarına yönelik istismardan haberi olmadığını da söyledi.

EPSTEIN İLE ARKADAŞLIK İDDİALARINI REDDETTİ

Melania Trump, “Jeffrey Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım” dedi. Ayrıca Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell ile de herhangi bir dostane ilişkisi olmadığını belirten First Lady, Maxwell ile arasındaki ilişkinin, ikisinin de New York'un aynı sosyal çevresinde yer almasından kaynaklandığını öne sürdü. Aralarındaki yazışmaları “gündelik” olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER İÇİN “SAHTE” DEDİ

Sosyal medyada, Epstein ile bağlantılarını gösterdiği iddia edilen görüntü ve ifadelerin dolaştığını belirten First Lady, “İnandığınız şeylere karşı dikkatli olun. Bu görüntüler ve hikayeler tamamen sahte” ifadelerini kullandı. Hangi görüntü veya açıklamaları kastettiğini netleştirmeyen Trump, bunların “yıllardır sosyal medyada dolaştığını” söyledi. Kendisi ile Başkan Donald Trump'ın “tesadüfen” tanıştığını ve Epstein'ın onları tanıştırmadığı iddiasını da ekledi.

MAĞDURLAR İÇİN KAMUYA AÇIK DURUŞMA ÇAĞRISI

Melania Trump, basın toplantısında Kongre'ye de çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bu mağdurlara, yeminli ifade verme yetkisiyle Kongre önünde yemin altında ifade verme fırsatı verin. Her kadın, isterse hikayesini kamuoyuna anlatmak için bir güne sahip olmalı ve ardından ifadesi kalıcı olarak Kongre Kayıtlarına geçirilmelidir; ancak o zaman gerçeği öğrenebilirsiniz.”

KONGREDEN MELANIA TRUMP'A DESTEK VE TEPKİLER

First Lady'nin çağrısına ilk yanıt Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia'dan geldi. Garcia, X'te yaptığı paylaşımda, “First Lady Melania Trump'ın Jeffrey Epstein'ın mağdurlarıyla kamuya açık bir duruşma yapılması çağrısına katılıyoruz. Başkan Comer'ı, First Lady'nin talebine yanıt vermeye ve derhal kamuya açık bir duruşma planlamaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilci Nancy Mace de X'ten yaptığı paylaşımda Melania Trump'a “hayatta kalanları savunup şeffaflık talep ettiği için” teşekkür etti.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN EPSTEIN DOSYALARINA YAKLAŞIMI

Başkan Donald Trump ise aylardır Epstein'a yönelik yoğun kamuoyu ilgisinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve kasım ayında Cumhuriyetçi milletvekillerine, Adalet Bakanlığı'nda tutulan Epstein dosyalarının içeriğini yayınlamaları çağrısında bulunmuştu. Trump o dönemde Truth Social'da, “Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu ve Demokratların elinde bir şey olsaydı, bizim ezici seçim zaferimizden önce bunu yayınlamış olurlardı” yazmıştı. Trump’ın çocuk istismarcısı Epstein ile birçok fotoğrafı bulunurken, birden fazla mağdur ifadesinde ise çeşitli şiddet ve çocuğa yönelik cinsel istismarla suçlanıyor.

KOMİTEDEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein davasıyla ilgili kendi soruşturmasını yürütüyor ve tanıkların ifade vermesini sağlamak için bir dizi celp çıkardı. Ancak ifade alımları kapalı kapılar ardında yapıldı ve komite, bulgularını tartışmak için resmi bir kamuya açık duruşma düzenlemedi. Komite Başkanı James Comer'ın sözcüsü ise yorum talebine yanıt vermedi.

Adalet Bakanlığı'nın toplam 3 milyondan fazla sayfadan oluşan Epstein dosyalarını yayınlaması, ocak ayından bu yana ABD'de herhangi bir tutuklamaya yol açmadı.