Balık tutmaya çıktı, bir daha dönmedi! 74 yaşındaki milyoner bir anda ortadan kayboldu

ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde 74 yaşındaki iş insanı Naiping Hou’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma giderek gizemli bir hal aldı. 4 Mayıs 2025’ten bu yana kendisinden haber alınamayan Hou’nun akıbeti, kaybolmasının ardından ortaya çıkan şüpheli finansal işlemler nedeniyle daha da karmaşık bir hale geldi. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) da sürece dahil olduğu bildirildi.

Aile üyelerinin aktardığına göre Hou, kaybolmadan kısa süre önce Güney Kaliforniya kıyılarında arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıkmıştı. Oğlu Wen Hou, babasını en son bu gezide gördüğünü belirterek onun o gün oldukça iyi bir ruh halinde olduğunu, keyifli vakit geçirdiğini ve çok sayıda balık yakaladığını söyledi.

ŞÜPHELİ MESAJLAR MERAK UYANDIRDI

Ancak bu normal görünen günlerin ardından aile, Hou’nun telefonundan gelen alışılmadık mesajlar nedeniyle endişelenmeye başladı. Oğlu Wen Hou, mesajların kısa, düzensiz ve babasının iletişim tarzıyla uyuşmadığını belirterek, bu mesajların başka biri tarafından gönderilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti.

Kısa süre sonra Hou’nun arkadaşlarının evine yaptığı kontrol, olayın boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi. Evde kapsamlı değişiklikler yapıldığı, iç mekanın yeniden boyandığı ve kişisel eşyalar ile araçların yerinde olmadığı tespit edildi. Bu durum, kaybolmanın planlı bir şekilde gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

HESABINDAN MİLYON DOLARLAR ÇEKİLDİ

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Hou’nun banka hesaplarında kaybolduğu döneme denk gelen olağandışı işlemler tespit ettiklerini açıkladı. Aile ise bu süreçte hesaplardan 1 milyon dolardan fazla para çekildiğini ve söz konusu parayla internet üzerinden altın satın alındığını öne sürdü. İşlemlerin Hou’nun telefonuna bağlı sistemler üzerinden yapıldığı değerlendiriliyor.

Olayın hem kayıp vakası hem de mali dolandırıcılık şüphesi içermesi nedeniyle FBI’ın da soruşturmaya dahil olduğu bildirildi. Aile üyeleri ise Hou’nun kaçırılmış olabileceğini değerlendiriyor ve kendisinin bulunmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlara 250 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.