Yumurta büyüklüğünde karpuz üretildi

Yumurta büyüklüğünde karpuz üretildi
Virginalı amatör ıslahçı anne-kız ikilisi, GDO'suz yöntemlerle yumurta boyutunda karpuz geliştirdi. Minyatür karpuzların tadının değişmediği belirtildi.

Karpuz, sera ve dikey tarım sistemlerinde geniş alana yayılan sarmaşıkları ve iri meyveleriyle verimli yetiştirmeyi neredeyse imkansız kılıyordu. ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan amatör ıslahçı bir anne-kız ikilisi bu soruna beklenmedik bir çözüm buldu.

LİSE ÖĞRENCİSİNDEN BİLİMSEL BAŞARI

Lise öğrencisi Delaney Raptis ve annesi, 2021 yılında başlattıkları ıslah programıyla karpuzun boyutunu küçültmeyi başardı. GDO içermeyen kimyasal mutasyon tekniğiyle geliştirilen minyatür karpuzlar, birkaç kiloluk standart meyvelerden yalnızca 80 ila 200 gram ağırlığa indi. En küçük örnekler tavuk yumurtası büyüklüğünde.

Raptis, HortiDaily Magazine'e verdiği röportajda projenin hedefini şöyle anlattı:

"Amacımız tüketicilerin ve tedarik zincirinin beklediği özellikleri koruyarak meyve boyutunu minimuma indirmekti. İlk gözlemlerimize göre meyveler tatlı lezzetini, kırmızı ve turuncu et yapısını ve taşımaya uygun sertliğini koruyor."

DİKEY TARIMA UYGUN KARPUZ

Projenin asıl hedefi karpuzu yüksek yoğunluklu sera sistemlerinde ve dikey çiftliklerde yetiştirilebilir hale getirmek. Metrekare başına verimi en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bu sistemlerde standart karpuz üretimi şimdiye kadar mümkün değildi. Minyatür boyut aynı zamanda gıda israfını azaltma potansiyeli taşıyor ve tek porsiyonluk meyve pazarı için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

ÇEKİRDEKLER DE KÜÇÜLDÜ

İki ıslahçı, minyatür karpuzların çekirdeklerinin de normal boyutlu meyvelere kıyasla belirgin şekilde küçüldüğünü gözlemledi. Henüz yanıtlanmayan soru ise kabuklarla ilgili. Minyatür karpuzların kabuğunun yenilebilir olup olmadığı ya da standart karpuzlardaki gibi soyulması gerekip gerekmediği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

