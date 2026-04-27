Eski televizyon yıldızı Mercedes'le üzerine sürdü! 32 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti

Londra’nın Soho bölgesinde bir gece kulübü önünde yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan şiddet olayı, trajik bir ölümle sonuçlandı. Ünlü güzellik influencer’ı Klaudia Glam, araçla ezildiği iddia edilen saldırı sonrası bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltında bulunan eski X-Factor yarışmacısına yöneltilen suçlamalar ise cinayete çevrildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan olay, gece hayatının en yoğun olduğu Soho bölgesinde büyük bir şok etkisi yarattı. Sosyal medyada “Klaudia Glam” adıyla tanınan 32 yaşındaki influencer Klaudia Zakrzewska, bir gece kulübü çıkışında yaşanan tartışma sırasında ağır şekilde yaralandı.

İddiaya göre, eski “X-Factor” yarışmacılarından Gabrielle Carrington ile Zakrzewska arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Görgü tanıklarının aktardığı ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Carrington’ın aracına binerek kalabalığın üzerine sürdüğü ve Zakrzewska’ya çarptığı öne sürüldü.

CİNAYET KAPSAMINDA YARGILANACAK

Olayda bir 58 yaşındaki erkek ağır yaralanırken, başka bir kadının da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zakrzewska, bir haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Metropolitan Polisi, genç influencer’ın hayatını kaybettiğini doğrularken, olayın “cinayet” kapsamında değerlendirildiğini ve suçlamaların bu doğrultuda güncellendiğini açıkladı.

SUÇ GEÇMİŞİ KABARIK

Şüpheli Carrington’ın daha önce “kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehlikeli araç kullanma” ve “alkollü araç kullanma” gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldığı, son gelişmenin ardından dosyanın cinayet suçlamasına genişletildiği belirtildi. Carrington’ın bir sonraki duruşması 19 Mayıs’ta görülecek.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

