Göz göre göre gelen ölüm! 33 yaşındaki baba boğa saldırısının kurbanı oldu

Göz göre göre gelen ölüm! 33 yaşındaki baba boğa saldırısının kurbanı oldu
İspanya’nın Jaén kentinde düzenlenen San Marcos boğa koşusu festivalinde yaşanan dehşet verici olayda, 33 yaşındaki sığır yetiştiricisi Santiago Barrero San Román, boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Hamile eşini ve küçük kızını geride bırakan genç adamın ölümü ülkede büyük yankı uyandırdı.

İspanya’nın güneyindeki Jaén kentinde düzenlenen geleneksel San Marcos festivali, bu yıl trajik bir olayla gündeme geldi. “Cehennem sokağı” olarak bilinen Calle Palomares’te gerçekleşen boğa koşusu sırasında 33 yaşındaki Santiago Barrero San Román, kontrolünü kaybeden bir boğanın hedefi oldu.

Görgü tanıklarının aktardığı ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, boğanın genç adamı havaya savurduğu ve tekrar tekrar boynuz darbeleriyle saldırdığı görüldü. Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişiler boğayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Ağır yaralanan San Román, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç adamın karın, göğüs ve kasık bölgesinde ağır travmalar olduğu bildirildi.

EŞİ HAMİLEYDİ

San Román’ın ölümü, hamile eşi Vanesa ve küçük kızı için büyük bir yıkım yaratırken, sosyal medyada paylaşılan veda mesajı yürek burktu. Acılı eş, “Sensiz bir hayatı nasıl yaşayacağımı bilmiyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Olay, İspanya’daki boğa koşusu geleneklerinin güvenliği ve riskleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

