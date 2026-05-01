Tarihi miras Londra'da el değiştirdi: Hilmi Paşa'nın kılıcı 3,75 milyon TL'ye satıldı

İngiltere'nin başkenti Londra, yine dikkat çeken bir tarihi eser satışına ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada, Osmanlı ve Mısır tarihinin önemli figürlerinden Mısır Hıdivi Abbas Hilmi II Paşa'ya ait olan kılıç satışa sunuldu. Tarihi kılıç, müzayede sonucunda 61 bin 440 Pound'a, yani güncel kurla yaklaşık 3.75 milyon TL'ye alıcı buldu.

HİLMİ PAŞA'NIN KILICI ARTIK ÖZEL KOLEKSİYONDA

Mısır'ın son Hıdivi olan Abbas Hilmi II Paşa'ya ait bu simgesel eser, müzayedenin en çok ilgi gören parçalarından biri oldu. Satış işlemiyle birlikte, kılıcın mülkiyeti el değiştirerek yeni sahibine geçti. Tarihi eserin bu yüksek bedelli satışı, yurt dışındaki müzayedelerde Türk ve Osmanlı tarihine ait eserlerin gördüğü ilgiyi bir kez daha tescilledi.

1590 TARİHLİ İZNİK ÇİNİSİNE YOĞUN İLGİ

Müzayedede el değiştiren tek eser kılıç olmadı. 1590 yılına tarihlenen ve Osmanlı çini sanatının en nadide örneklerinden biri kabul edilen İznik çini tabak da açık artırmaya çıktı. 28 santim çapındaki bu tarihi eser, salonun en çekişmeli anlarının yaşanmasına neden oldu.

REKABETİN SONUNDA SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Koleksiyoncuların yoğun rekabetine sahne olan İznik çinisi için verilen teklifler art arda geldi. Büyük bir çekişmenin ardından 28 santimlik bu parça, 15 bin 250 Pound karşılığında satıldı. Müzayedede satılan tüm bu eserler, Türkiye'nin ve bölgenin tarihi mirasının birer parçası olarak yabancı bir müzayede evinde yeni sahiplerini bulmuş oldu.