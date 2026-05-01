Tuzak kurup kayda aldılar: ‘Sadece ders vermek istemiştik’ dediler, ölümle sonuçlandı

İngiltere’de yaşanan olay, hem vahşetin boyutu hem de faillerin yaşı nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 49 yaşındaki Alexander Cashford, 16 yaşındaki bir kıza yönelik mesajları gerekçe gösterilerek üç genç tarafından tuzağa düşürülüp öldürüldü.

Olay, Essex bölgesindeki Leysdown-on-Sea kasabasında bulunan bir eğlence salonunda başladı. Genç kızla kısa süreli temas kuran Cashford, daha sonra kızın arkadaşları olan iki erkek çocukla birlikte planlanan bir buluşmaya davet edildi. Gençler, adamın numarasını telefonlarına “pedo” olarak kaydetti.

İKİ GENÇ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre, saldırı önceden planlandı. Amaçlarının Cashford’u tenha bir noktaya götürüp darbetmek olduğu belirtildi. Buluşma için özellikle karanlık bir saat seçildi. Ancak olay planlananın çok ötesine geçti.

Sahil boyunca yürüyüş sırasında iki genç aniden Cashford’a saldırdı. Başına şişeyle vurulan adam, yere düştükten sonra tekmelendi, taşlarla hedef alındı ve ağır şekilde darbedildi. Saldırı sırasında 16 yaşındaki kızın olayları cep telefonuyla kaydettiği ve saldırganları teşvik ettiği belirlendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Adli tıp raporuna göre Cashford’un vücudunda 30’dan fazla dış yaralanma tespit edildi. Ölümüne ise göğüs bölgesine aldığı darbelerin yol açtığı açıklandı.

Saldırının ardından gençler olay yerinden ayrılarak kasabaya döndü ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa süre içinde bir görgü tanığının ihbarı üzerine yakalandılar.

MAHKEME SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİNİ VURGULADI

Mahkemede yapılan yargılama sonucunda üç genç cinayet değil, adam öldürme suçundan hüküm giydi. 16 yaşındaki kız ve büyük erkek çocuk 7 yıl, diğer çocuk ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim, olayı “dehşet verici ve anlamsız bir can kaybı” olarak nitelendirdi.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilileri ise saldırının sosyal medya için kaydedilmesini “en endişe verici unsur” olarak değerlendirdi. Yetkililer, olayın hukuki açıdan ele alındığını ve mağdurun davranışlarının suç teşkil etmediğini vurguladı.

Olay, gençler arasında artan şiddet eğilimi ve sosyal medyanın rolü üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.