İran direnişini kıramayan ABD hipersonik füze kullanacakmış! Ordunun başındaki isim duyurdu

ABD ile İran arasında süregelen gerilimde yeni bir askeri hareketlilik iddiası gündeme geldi. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Washington yönetimi, olası bir tırmanma senaryosuna karşı bölgede kapsamlı bir askeri yeniden konuşlanma ve yüksek teknoloji silah hazırlığı içinde. Özellikle hipersonik füze sistemi “Dark Eagle”ın sahaya sürülme ihtimali, güvenlik çevrelerinde dikkat çekti.

Ortadoğu’da kırılgan ateşkesin gölgesinde tansiyon yeniden yükseliyor. Amerikan basınında ABD yönetiminin, İranla yaşanan stratejik gerilimde “son aşama” olarak tanımlanan yeni bir askeri plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Fox News’e dayandırılan değerlendirmelerde, üst düzey askeri yetkililerin İran’ın ateşkes sonrası öne sürülen bazı diplomatik koşulları kabul etmemesini, sürecin “donma noktasına gelmesi” olarak yorumladığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Washington’ın daha sert bir askeri seçenek için hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.

İKİ TARAF DA ÇATIŞMAYA HAZIR

ABD Genelkurmay Başkanı Bradford Cooper, ABD'nin bölgede halihazırda geniş bir deniz ve hava gücü konuşlandırdığını açıkladı. Yüzlerce savaş uçağı ve çok sayıda donanma unsuru, olası bir çatışma senaryosuna karşı farklı noktalarda hazır bekletiliyor. Buna karşılık İran’ın da kendi savunma kapasitesini artırdığı ve özellikle kıyı hattı çevresinde olası kara ve hava saldırılarına karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

"DARK EAGLE" SAHNEYE Mİ ÇIKIYOR?

En dikkat çekici iddia ise ABD ordusunun yeni nesil hipersonik füze sistemi “Dark Eagle” ile ilgili. Pentagon’a yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, uzun süredir geliştirme ve test aşamasında bulunan sistemin Ortadoğu bölgesine konuşlandırılması gündemde.

Eğer bu plan hayata geçirilirse, “Dark Eagle” ilk kez gerçek bir çatışma sahasına yakın bir bölgede görev yapmış olacak. Askeri analistler, bu tür bir konuşlandırmanın sadece operasyonel değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj niteliği taşıyabileceğini ifade etti.

BÖLGESEL GERİLİM YENİDEN Mİ TIRMANIYOR?

Bölgede resmi olarak ateşkes süreci devam etse de, sahadaki askeri hareketlilik dikkat çekici seviyede. Güvenlik uzmanlarına göre hem ABD hem de İran tarafı, bu “sessiz dönemi” yeni bir olası çatışma senaryosu için hazırlık zamanı olarak kullanıyor olabilir.

Uluslararası savunma analistleri ise özellikle hipersonik silah teknolojilerinin sahaya inmesinin, olası bir çatışmanın niteliğini tamamen değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Şimdilik tüm bu gelişmeler resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Washington’dan gelen sinyaller, bölgedeki gerilimin yeniden sertleşebileceğine dair güçlü bir ihtimali gündemde tutuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

