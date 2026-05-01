Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Beyne entegre edilebilen yapay nöron üretildi

ABD'de bulunan Northwestern Üniversitesi bünyesindeki mühendislik ekipleri, biyolojik sistemlerle entegre olabilen yeni bir teknolojiye imza attı. Çalışmalar sonucunda, biyolojik nöronlarla uyumlu elektrik sinyalleri üretebilen, düşük maliyetli ve esnek yapılı yapay sinir hücreleri başarıyla üretildi.

FARE BEYNİ ÜZERİNDE BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen araştırmalarda, geliştirilen bu yeni nesil yapay hücrelerin performansı analiz edildi. Fare beyin dokusu üzerinde yapılan testlerde, yapay hücrelerin gerçek nöronları doğrudan ve başarılı bir şekilde uyarabildiği ortaya kondu. Biyolojik doku ile kurulan bu yapay bağın, elektriksel tepkileri sorunsuz bir şekilde ilettiği saptandı.

SABİT SİLİKON SİSTEMLERE KARŞI ESNEK AĞLAR

Haberin temelinde yatan en önemli unsur ise geleneksel işlemciler ile beynin çalışma yapısı arasındaki yapısal farklar. Günümüzde kullanılan geleneksel bilgisayar sistemleri ve işlemciler, sabit ve sert silikon tabanlı yapılar üzerine inşa edilen milyarlarca transistörden oluşuyor.

Buna karşın insan beyni; çok daha esnek, üç boyutlu ve bağlantıların sürekli değiştiği dinamik bir ağ şeklinde çalışıyor. Söz konusu yapısal farkın, bilim insanlarını çok daha düşük enerjiyle çok daha karmaşık işlemleri gerçekleştirebilen biyolojik sistemleri taklit etmeye yönelttiği belirtiliyor.

GRAFEN VE YARI İLETKEN MADDELERLE ÜRETİLDİ

Yapay nöronların üretim sürecinde, günümüz teknolojisinin en yenilikçi materyalleri bir araya getirildi. Araştırmada öne çıkan teknik detaylar şu şekilde sıralandı:

Özel elektronik mürekkep: Üretimde, yarı iletken özelliğe sahip olan molibden disülfür ve yüksek iletkenliğiyle bilinen grafen içeren özel bir elektronik yazıcı maddesi kullanıldı.



Aerosol jet tekniği: Bu materyaller, endüstride ‘aerosol jet' olarak adlandırılan gelişmiş bir püskürtme tekniği ile esnek polimer yüzeylere basıldı.



Biyolojik taklit yeteneği: Ortaya çıkan esnek ve yapay dokunun, gerçek nöronların sinyal üretim şablonunu taklit ederek karmaşık elektriksel tepkiler oluşturabildiği raporlandı.

YAPAY ZEKANIN ENERJİ KRİZİNE ÇÖZÜM OLABİLİR

Uzman değerlendirmelerine göre, geliştirilen bu teknoloji sadece nörolojik tıp alanıyla sınırlı kalmayacak. Çalışmanın sonuçlarının, son yıllarda hızla büyüyen yapay zeka donanımlarında da köklü değişimlere yol açabileceği ifade ediliyor.

Mevcut yapay zeka donanımları ve veri merkezleri, son derece yüksek oranda enerji ve su tüketimi gerçekleştiriyor. Gerçek beyin hücrelerini taklit eden bu yeni nesil yapay sinir hücrelerinin; çok daha az enerji harcayan, çevre dostu ve biyolojik dokularla doğrudan entegre olabilen yeni nesil işlemcilerin önünü açması öngörülüyor. (DHA)