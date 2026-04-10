Yapay zeka 3 ayda 80 bin kişiyi işten çıkardı

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası durulmak bilmiyor. 2026 yılının başından bu yana sektörde toplam 78.557 kişi işini kaybetti. Bu devasa işten çıkarma dalgasının merkez üssü ise yüzde 76’lık oranla ABD oldu.

Şirketler, yaşanan bu kıyımın arkasında yatan ana neden olarak "yapay zeka ve otomasyonu" işaret ediyor.

YAPAY ZEKA BAHANE Mİ EDİLİYOR?

Nikkei Asia’nın haberine göre, işten çıkarmaların yaklaşık yüzde 48’i, yani 37.638 kesinti, doğrudan yapay zekanın insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltmasına bağlanıyor. Ancak sektör temsilcilerinden gelen itiraflar, bu durumun bir "bahane" olabileceğini de söylüyor.

Cognizant’ın Baş Yapay Zeka Sorumlusu Babak Hodjat, bazı şirketlerin geçmişteki hatalı işe alımlarını veya ekonomik daralma kararlarını örtbas etmek için yapay zekayı bir kalkan olarak kullandığını ifade ediyor.

MAAŞ KAYBI 1,2 TRİLYON DOLARI BULABİLİR

Tablo sadece işten çıkarmalarla sınırlı değil; gelecek projeksiyonları tam bir yıkıma işaret ediyor. MIT tarafından yapılan simülasyonlar, yapay zekanın ABD iş gücünün yüzde 12’sini tasfiye edebileceğini ve bunun 1,2 trilyon dolarlık bir maaş kaybına yol açabileceğini öngörüyor.

Stanford Üniversitesi'nin araştırmaları ise yazılım geliştirme ve müşteri hizmetleri gibi giriş seviyesindeki pozisyonların şimdiden hedef tahtasında olduğunu kanıtlıyor.

"AI WASHİNG": ŞİRKETLERİN YENİ STRATEJİSİ

OpenAI CEO’su Sam Altman da tartışmaya katılarak önemli bir uyarıda bulundu. Altman, gerçek iş kayıplarının yanı sıra "AI washing" (Yapay zeka ile aklama) adı verilen bir durumun yaşandığını; aslında başka sebeplerle yapılacak işten çıkarmaların yapay zekaya mal edildiğini vurguladı.

Öte yandan Oracle gibi devlerin, veri merkezi yatırımlarına kaynak yaratmak adına 10 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İŞE ALIMLARI ARTIRANLAR DA VAR

Karamsar tabloya rağmen bazı şirketler farklı bir yol izliyor. IBM, 2026 yılında giriş seviyesi pozisyonları üç katına çıkarırken, Avrupa Birliği verileri yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin uzun vadede daha fazla istihdam yarattığını gösteriyor.

Babak Hodjat, özellikle yeni mezunların iş bulma krizine girmemesi için şirketlerin gençleri işe alıp yapay zekayı bir araç olarak öğretmesi gerektiğini savunuyor.