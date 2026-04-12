Aile hekimliğinde yeni dönem: Sözleşme yetkisi değişiyor, devamsızlık sınırı geliyor

Türkiye genelinde on binlerce sağlık çalışanını ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren aile hekimliği sisteminde kapsamlı bir revizyona gidiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun teklifi taslağı ile sistemin idari yapısı sil baştan düzenlenirken, personel yönetimine dair kritik kurallar getiriliyor.

Yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ile 56 bin çalışanı kapsayan düzenleme, bürokrasiyi azaltmayı ve hukuki süreçleri netleştirmeyi hedefliyor. İşte yeni düzenlemenin öne çıkan tüm detayları.

SÖZLEŞME YETKİSİ YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLİYOR

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre mevcut sistemde büyük oranda merkezi yönetim üzerinden yürütülen sözleşme süreçlerinde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Yeni taslağa göre, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme imzalama yetkisi valiliklere ve il sağlık müdürlüklerine bırakılacak.

Bu değişiklikle birlikte:

  • İdari süreçlerin daha esnek ve hızlı işlemesi,
  • Yerel ihtiyaçlara göre daha çabuk aksiyon alınması,
  • Bürokratik yoğunluğun yerinde çözülmesi amaçlanıyor.

DEVAMSIZLIK SÜRELERİNE YASAL SINIR: 8 HAFTA DETAYI

Hukuki belirsizliklerin giderilmesi amacıyla hazırlanan taslakta, en dikkat çeken maddelerden biri personelin görev başında bulunmadığı sürelere getirilen sınırlama oldu. Mevcut uygulamada açık bir yasal sınırın bulunmaması nedeniyle yaşanan tartışmaların, yeni düzenleme ile son bulması bekleniyor.

Taslakta yer alan maddeye göre, mazeretsiz olarak görev başında bulunmama süresi 8 haftayı (56 gün) aşan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmeleri kendiliğinden sona erecek. Düzenleme ile devamsızlık konusundaki boşluğun kanunla netleştirilmesi planlanıyor.

56 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme sadece hekimleri değil, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hemşire, ebe ve sağlık memurlarını da kapsıyor. Türkiye genelindeki 28 bin birimde görev yapan toplam 56 bin sözleşmeli personel, yeni idari kurallara tabi olacak.

DÜZENLEME NEYİ HEDEFLİYOR?

Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bu kanun teklifi taslağının temel amaçları şu şekilde sıralanıyor:

  • Hukuki netlik: Sözleşme feshi ve devamsızlık gibi konularda yargıya taşınan uyuşmazlıkların önüne geçmek.
  • Yerinden yönetim: İl sağlık müdürlüklerinin yetki alanını genişleterek yerel sorunlara daha hızlı müdahale edilmesini sağlamak.
  • Sistem sürekliliği: Hizmet sunumunda aksama yaşanmaması için görev başındaki sürekliliği yasal güvence altına almak.

Söz konusu taslağın önümüzdeki süreçte yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

