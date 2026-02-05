'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!

'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!
Yayınlanma:
Danıştay, sağlık çalışanlarının sendikal eylemleri sırasında maaş kesintisini hukuka uygun buldu. Sağlık emekçileri söz konusu karara tepki gösterdi.

Danıştay İkinci Dairesi, sağlık çalışanlarının sendikal eylemleri sırasında işe gitmedikleri günler için maaş kesintisi yapılmasını hukuka uygun buldu. Karar, önceki içtihatlardan farklı bir yaklaşımı yansıtıyor.

5 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, aile hekimi N. T., sendikal eylem nedeniyle sekiz gün görev yapmadı. Sağlık Bakanlığı, eksik günler için ücret kesintisi uyguladı.

Hekimler sokağa döküldü! "Eziyet yönetmeliği" isyanıHekimler sokağa döküldü! "Eziyet yönetmeliği" isyanı

İlk derece mahkemesi olan İdare Mahkemesi, hekimin lehine karar vererek kesintiyi haksız bulmuştu. Ancak Danıştay Başsavcılığı’nın kanun yararına temyizi sonucu Danıştay, İdare Mahkemesi kararını bozdu ve kesintinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.

DANIŞTAY: EYLEM YAPILAN GÜNLER İÇİN ÜCRET ÖDENMESİ HUKUKA AYKIRI

Danıştay gerekçesinde, Aile Hekimliği Yönetmeliği uyarınca çalışılmayan günler için ödeme yapılmayacağını, sendikal eylemin bu kapsamda istisna sayılmadığını belirtti. Ayrıca sağlık hizmetlerinin kritik niteliği nedeniyle eylem yapılan günlerde ücret ödenmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Karar, sağlık çalışanlarının sendikal eylemler doğrultusunda işe gitmeme uygulamalarını önemli ölçüde sınırladığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

