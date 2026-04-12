Londra'da 'Palestine Action' eylemi: 212 gözaltı

Yayınlanma:
Londra'da 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı protestoda, polisin müdahalesi sonucu 212 kişi gözaltına alındı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, ‘Palestine Action’ grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen oturma eyleminde polis müdahalesi yaşandı. Trafalgar Meydanı’nda toplanan gruptan 212 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

TRAFALGAR MEYDANI’NDA OTURMA EYLEMİ

Londra'nın simge noktalarından Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 500 kişilik grup, hükümetin ‘Palestine Action’ grubuna yönelik yasaklama kararına tepki gösterdi. Yerel saatle 13.00 sularında başlayan protestoda katılımcılar, sloganlar eşliğinde oturma eylemi başlattı.

İsrailli bakan Türk oyuncuyu hedef aldı: Filistinli mahkumlara idam cezasına tepki göstermiştiİsrailli bakan Türk oyuncuyu hedef aldı: Filistinli mahkumlara idam cezasına tepki göstermişti

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Londra Metropolitan Polisi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilere yönelik müdahalenin ayrıntılarını paylaştı. Eylemin dördüncü saatine girilirken, kamu düzenini bozdukları ve yasal uyarılara uymadıkları gerekçesiyle 212 eylemcinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü