Londra'da 'Palestine Action' eylemi: 212 gözaltı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, ‘Palestine Action’ grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen oturma eyleminde polis müdahalesi yaşandı. Trafalgar Meydanı’nda toplanan gruptan 212 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
TRAFALGAR MEYDANI’NDA OTURMA EYLEMİ
Londra'nın simge noktalarından Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 500 kişilik grup, hükümetin ‘Palestine Action’ grubuna yönelik yasaklama kararına tepki gösterdi. Yerel saatle 13.00 sularında başlayan protestoda katılımcılar, sloganlar eşliğinde oturma eylemi başlattı.
POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR
Londra Metropolitan Polisi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilere yönelik müdahalenin ayrıntılarını paylaştı. Eylemin dördüncü saatine girilirken, kamu düzenini bozdukları ve yasal uyarılara uymadıkları gerekçesiyle 212 eylemcinin gözaltına alındığı duyuruldu.