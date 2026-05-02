Son Dakika | Ankara iki gün boyunca sağanağın esiri olacak! Valilik uyardı

Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, yağışların 3 Mayıs 2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Ankara’nın güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların bu bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde, metrekareye 21 ila 50 kilogram aralığında olacağı tahmin ediliyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Yağışların 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahına kadar sürmesi öngörülüyor.

Valilik, sel, su baskını, ulaşımda aksama, buzlanma, don ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr riskine karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik şu açıklamayı yaptı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimizde beklenen yağışların, 03.05.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın güney kesimlerinde (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. 04.05.2026 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle; sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don olayı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."