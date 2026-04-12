Tarihi liseler için "tasfiye" iddiası: Güçlendirildi ama açılmadı

İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan Sultanahmet, Cağaloğlu Kız ve Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde deprem gerekçesiyle başlatılan güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasına rağmen okulların yeniden eğitime açılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Genel Merkezi, söz konusu okulların kapılarına “Milli Eğitim Akademisi” tabelalarının asılmasının planlı bir tasfiye sürecinin göstergesi olduğunu iddia etti.

“DEPREM GEREKÇE GÖSTERİLDİ”

Sendika açıklamasında, İstanbul’un eğitim tarihinde önemli yere sahip liselerin deprem riski gerekçesiyle tadilata alındığı ancak güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasına rağmen öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına dönemediği ifade edildi.

Açıklamada, Tanzimat döneminden bu yana eğitim veren Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’nin eğitim mirasının önemli kurumlarından biri olduğu vurgulandı.

157 YILLIK OKUL KÜÇÜLDÜ

1930 yılında İzmir’de düzenlenen 2’nci İktisat Kongresi’nde milli eğitime ve sanayiye katkıları nedeniyle Altın Madalya ile ödüllendirilen Sultanahmet MTAL’in bugün Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim vermek zorunda kaldığı belirtildi.

Sendika açıklamasına göre, kendi binasında faaliyet gösterdiği dönemde yaklaşık 1300 öğrenci, 120 öğretmen ve 5 farklı alanda eğitim veren okulun kapasitesi ciddi şekilde düştü.

İkili eğitim sistemi ve geç saatlere kadar süren dersler nedeniyle öğrenci sayısının 600’e, öğretmen sayısının ise 55’e kadar gerilediği ifade edildi.

ATÖLYELER VE EKİPMANLAR ELDEN ÇIKARILDI

Açıklamada, okulun yıllar içinde oluşturduğu atölyeler ve makineler için yapılan milyonlarca liralık yatırımların da kaybedildiği ileri sürüldü.

Sendika, bu ekipmanların “hurda gibi elden çıkarıldığı” iddiasında bulundu.

Ayrıca Sultanahmet MTAL’in kendi binasını kullanamadığı halde söz konusu binanın kirasını bir vakfa ödemeye devam ettiği de belirtildi.

“ÖĞRENCİLER NAKLE ZORLANIYOR”

Eğitim-İş açıklamasında öğrencilerin ve öğretmenlerin başka okullara yönlendirildiği de iddia edildi.

Sendika, yeni öğrenci kaydı yapılmadığını, mevcut öğrencilerin ise ilçe milli eğitim müdürlüklerine çağrılarak başka okullara nakil yaptırmaya zorlandığını öne sürdü.

Öğretmenlere de “norm kadro fazlası” olacakları belirtilerek başka okullarda görev aramaları gerektiğinin iletildiği iddia edildi.

BİNALARIN SATILACAĞI İDDİASI

Sendika açıklamasında tarihi liselerin bulunduğu binaların, daha önce satışa çıkarılan bazı kamu mülkleri gibi özelleştirileceği yönünde iddialar bulunduğu ifade edildi.

Eğitim-İş, söz konusu okulların eğitim faaliyetlerine yeniden açılması gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.