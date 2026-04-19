Midyat'ta sağanak çilesi: Evler su altında kaldı
Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ve Yeni Mahalle'de caddelerde su taşkınları yaşandı.
SAĞANAK CADDE VE EVLERİ SU ALTINDA BIRAKTI
Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı. Su baskınları sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar oldu.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
Midyat Belediyesi ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti. Ekipler ayrıca ev, iş yeri ve caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
DESTEK EKİPLERİ BÖLGEDE
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek verdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edebileceğine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(DHA)