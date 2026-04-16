Mardin’de sağanak sonrası çökme! "Büyük bir gürültüyle uyandık"

Mardin’in Artuklu ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış, tarihi sit alanı içindeki bazı yapılarda hasara yol açtı.

Medrese Mahallesi’nde bazı yollar ile tarihi yapıların istinat duvarlarında çökmeler meydana geldiği gözlemlendi.

Mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, kentte etkili olan yoğun yağışlardan sonra mahallelerindeki yolda çökme meydana geldiğini belirtti.

"ŞU AN BURASI TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Sabaha karşı yolun büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirten Karadeniz, şöyle dedi:

"Sağanak yağışın ardından oluşan sızıntılardan sonra çökme yaşandı. Binalarımız da tehlike arz ediyor. Büyük bir gürültüyle uyandık. Sabaha doğru çöktü. Buradan içme suyu borusu geçiyor, boru patladı ve uygulama otelini su bastı. 24 saat boyunca aralıksız su aktı. Şu an burası tehlike arz ediyor. En kısa sürede yapılmasını istiyoruz."

Konuya ilişkin Artuklu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çökmenin ardından belediye ekiplerinin çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede ilk olarak detaylı incelemelerin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Öte yandan Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte teknik ekiplerin de katılımıyla çökmenin yaşandığı alanlarda yerinde incelemelerde bulundu. Amak, riskli bölgelerde onarım çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını ifade etti. (DHA)