Şırnak'taki okul inşaatında kahreden ölüm

Şırnak'taki okul inşaatında ölçüm yapan mühendis göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Genç mühendisin ölümü güvenlik önlemlerini tartışmaya açarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak’ta inşaatı devam eden okul projesinde çalışan 32 yaşındaki İnşaat Mühendisi Murat Bektaş, su gideri için açılan 2 metrelik çukura girdi. Ölçüm yapan genç mühendis, toprak yığını altında kaldı.

Murat Bektaş, altında kaldığı toprak yığınından çevredekiler tarafından çıkarıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Bektaş, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Balveren Beldesi Balveren İlkokulu inşaatı alanında meydana geldi.

Okulun istinat duvarının dışında, pis su gideri için açılan yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukura ölçüm yapmak için inen inşaat mühendisi Murat Bektaş’ın üzerine toprak göçtü.

Toprak yığını altında kalan Bektaş, çevredekilerin müdahalesiyle çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bektaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

