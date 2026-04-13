Kardeşine kadro açan rektör hakkında suç duyurusu!

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, daha önce kardeşine açtığı kadro ile gündeme gelen ve tartışmaların odağındaki Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın kamuoyunda tartışma yaratan açıklamaları siyasette yeni bir polemiğe neden oldu. Alkış’ın, üniversitedeki atamalarda “liyakat yerine sadakati esas alacağını” ifade ettiği ve kendisini eleştiren milletvekillerine yönelik “vasıfsız ve münafık” sözleri tepki çekti. Rektörün ayrıca “Eski Cumhuriyet’in rektörü değilim” diyerek Cumhuriyet değerlerini de hedef almıştı.

REKTÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tepkilerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt harekete geçti. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alkış hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Açıklamasında sert ifadeler kullanan Enginyurt, Cumhuriyet değerlerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yönelik sözlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Enginyurt, “Hiç kimse Cumhuriyetimize ‘hastalıklı, kokuşmuş, çürümüş’ diyemez. Millete ve milletin seçtiği milletvekillerine hakaret edemez” ifadelerini kullanarak Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu ve gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

